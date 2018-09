Environ 300 personnes devant le palais de justice pour soutenir les "hébergeurs"

Environ 300 personnes se sont rassemblées devant le Palais de Justice pour soutenir des hébergeurs qui comparaissent ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

"C'est parce qu'on héberge, dit ce jeune homme de 25 ans qui héberge des migrants sans être particulièrement militant. Et donc on est potentiellement dans la même situation que ces gens qui se retrouvent devant la justice. Je pense qu'on est tous exposés à ce genre de poursuites".

Un militant engagé dans la cause migratoire enchaîne: "Je trouve ça extrêmement grave qu'on criminalise des gens qui font un devoir de solidarité avec des migrants qui ne viennent pas en Belgique parce qu'ils ont le choix, mais parce qu'ils fuient des guerres dont on est souvent responsables aussi avec les politiques qu'on mène de l'Union européenne à l'étranger etc. Pour moi c'est un réflexe basique et j'aurais aimé en faire plus pour les migrants. Ma femme s'occupe des petits-déjeuners pour les migrants au parc Maximilien. Je trouve ça incroyable que maintenant on essaye de criminaliser cette aide, mais j'espère que la justice décidera que le devoir de solidarité ne doit pas être pénalisée".

Ils sont douze sur le banc des accusés à devoir répondre de trafic des êtres humains et association criminelle. Sept d’entre eux sont des étrangers en séjour illégal qui tentaient de rejoindre l’Angleterre. Quatre sont des volontaires de la plateforme citoyenne du parc Maximilien.

Neuf prévenus ont été placés en détention préventive pendant de nombreux mois, et plusieurs sont encore détenus à l'heure actuelle.

Ils risquent jusqu'à dix ans de prison. Ce jeudi matin, l'audience a surtout permis de fixer l'agenda. L'affaire reviendra devant le tribunal le 7 novembre. Trois matinées successives seront consacrées aux débats.