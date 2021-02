Environ 16% des contaminations en Belgique liées au variant britannique: un chiffre qui augmente peu, et moins vite que prévu

Depuis décembre 2020, les laboratoires qui séquencent les échantillons du SARS-CoV-2, provoquant le Covid-19, se sont regroupés au sein d'une plateforme de séquençage afin notamment de repérer les "variants" dits britanniques et sud-africains, dont on dit qu'ils sont plus contagieux.

La bonne nouvelle, c'est que le variant britannique continue à se répandre dans notre pays, mais beaucoup moins vite que ce qu'on craignait, selon ce qu'a annoncé le virologue Steve Van Gucht lors de la conférence de presse de ce vendredi.

Selon lui, 16% des contaminations la semaine dernière étaient liées au variant britannique, un chiffre qui a peu évolué par rapport à la semaine précédente.

Selon le rapport de Sciensano, 20% des échantillons présentaient une mutation du gène S, caractéristique de ce variant. Mais il s'agissait aussi dans quelques cas peu nombreux du variant dit sud-africain, qui présente aussi cette mutation, à côté d'autres.

