Entrée en vigueur des nouvelles interdictions de circuler pour les véhicules les plus anciens à Bruxelles, Anvers et Gand

À partir d’aujourd’hui, les villes de Bruxelles, Gand et Anvers sont plus strictes pour laisser circuler les véhicules les plus polluants dans le cadre de leurs plans de limitation des émissions pour améliorer la qualité de l’air et donc la santé publique.

Bruxelles durcit donc dès ce 1er janvier les conditions d’accès aux véhicules Diesel. Les voitures qui sont aux normes d’émission Euro 3 s’ajoutent à la liste des véhicules interdits dans la zone basse émission couvrant la Région bruxelloise. Tous les véhicules circulant avec la zone Euro 3 ou moins sont donc proscrits.

Mais pour les motorisations Euro 3, il y a encore une petite exception possible moyennant finance. Mais cette exception sera limitée avec un accès de maximum 8 jours par an et par véhicule possible via l’achat d’un pass d’une journée de 35 euros.

Une période d’adaptation est prévue et les propriétaires des nouveaux véhicules interdits ne recevront pas d’amende avant le 1er avril.