Entre les huissiers de justice et les consommateurs, la communication passe mal

Les huissiers de justice et les consommateurs ont du mal à communiquer, constate Arnout De Vidts, l'ombudsman pour les huissiers de justice, dans son premier rapport annuel publié ce mercredi. Sur les 620 dossiers qu'il a reçu en quinze mois, le médiateur relève que les conflits sont principalement dus à un problème de communication.

Depuis le 6 septembre 2018, l'ombudsman des huissiers de justice est reconnu par le SPF Économie comme "une entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation". Tout citoyen peut le saisir en cas de conflit avec un huissier de justice.

L'ombudsman a reçu, pendant sa première année de travail, qui s'est étalée du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2019, 620 dossiers, traités en moyenne en quinze jours. Il en a reçu autant en français qu'en néerlandais "mais compte tenu de la répartition linguistique, il y a relativement plus de demandes de médiation francophones que néerlandophones", relève le médiateur.

Problèmes de communication

Ce qui a le plus frappé M. De Vidts est que "les problèmes sont généralement dus à un manque de communication entre l'huissier de justice et le consommateur". Les problèmes de communication concernent "à la fois la compétence de l'huissier de justice, la nature de ses activités et la répartition des frais". Mais il y a surtout "beaucoup de malentendus sur la composition du tarif et les conséquences de la saisie sur salaire".

L'ombudsman recommande dès lors aux deux parties "de communiquer davantage et de manière plus claire". L'huissier doit notamment porter davantage d'attention à la clarté de sa facturation, en utilisant une liste détaillée des frais plutôt qu'un montant total sans explication.

Documents complémentaires

Dans environ un quart des dossiers, le consommateur n'a pas donné suite à une demande, par exemple de documents complémentaires. Dans une "catégorie limitée" de dossiers, l'ombudsman n'a pas pu dégager de problème ou question précise. "Je sers (alors) principalement de soupape pour les consommateurs insatisfaits", estime M. De Vidts.

Il ajoute qu'une minorité de demandes a abouti à sa déclaration d'incompétence en tant que médiateur, par exemple lorsqu'il s'agit d'une revendication de biens saisis.

L'ombudsman relève également que les consommateurs sont souvent déçus que le médiateur ne puisse infliger de sanctions et n'est là que pour trouver des solutions ou donner des conseils. Pour une sanction, il faut s'adresser à la Chambre nationale des huissiers de justice ou à l'une des chambres d'arrondissement, précise-t-il.

Arnout De Vidts recommande enfin à "l'autorité publique", lorsqu'elle agit en tant que créancier de "ne pas exiger des paiements échelonnés déraisonnables ou des ventes publiques déficitaires". En outre, le médiateur "demande au gouvernement d'être à l'écoute du souhait de la profession d'établir un tribunal disciplinaire et de réduire la charge fiscale sur les actes".