Entre 60 et 120 centres de vaccination, convocations écrites, sms, e-mail... Voici comment la Flandre va vacciner

La campagne de vaccination contre le coronavirus prend en forme en Flandre. Le gouvernement flamand prévoit entre la création entre 60 et 120 centres de vaccination dans le nord du pays.

Chaque Flamand recevra une convocation par écrit ainsi qu'éventuellement un SMS ou un e-mail pour l'informer de la date et de l'endroit où il peut se faire vacciner.

L'objectif affiché du ministre-président Jan Jambon est d'immuniser tous les Flamands avant l'été avant de nuancer "Nous ne le rappellerons jamais assez: la Flandre dépend et dépendra des livraisons de vaccins."

Lancement début mars

Les centres de vaccination commenceront à fonctionner au début du mois de mars. Ils devrait y en avoir entre 60 à 120. Le chiffre exact sera communiqué vendredi. "La Flandre opte pour une campagne de vaccination proche de la population", déclare le ministre flamand de la santé publique, Wouter Beke (CD&V) à la VRT. "Les gens ne devront pas faire plus de 15 kilomètres . Tout le monde aura la possibilité de se faire vacciner rapidement et à proximité".

►►► À lire aussi: L’œil de Flandre : Retard à l’allumage de la vaccination en Flandre

Les Flamands recevront une convocation personnelles par la poste, SMS ou e-mail. Ils pourront ensuite s'inscrire par Internet ou par téléphone. Si la journée proposée ne convient pas, ils pourront choisir une autre heure. Petit rappel: tout un chacun a le droit d'accepter ou refuser la vaccination.

Pour la deuxième dose, la même procédure sera suivie.

Compteur de patients vaccinés

Le gouvernement flamand a annoncé par ailleurs le lancement sur le site "laatjevaccineren.be" ("fais-toi vacciner") d'un compteur recensant le nombre de patients ayant déjà reçu une première dose du vaccin contre la Covid-19 au nord du pays.

Ce compteur affichait ce mercredi 34.500 personnes, dans les institutions et maisons de repos et de soins (28.000 résidents et 6.500 membres du personnel). L'objectif est de suivre l'évolution de la campagne de vaccination et d'inciter les citoyens à se faire immuniser.

Et en Wallonie?

En Wallonie, la vaccination va pouvoir démarrer le programme avec un mois d'avance, se réjouit Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé: "Concrètement, la vaccination va commencer lundi dans 19 hôpitaux-hubs avec les vaccins Pzifer. En parallèle, on va démarrer aussi la vaccination Moderna dans trois hôpitaux wallons la semaine prochaine."

►►► À lire aussi: La vaccination plus rapide que prévu en Wallonie

Les centres d'hébergements pour personnes handicapées démarrent aussi avec 3-4 semaines d'avance. "Le personnel de première ligne, les médecins, les infirmiers, les aides familiales, les kinés, les dentistes vont aussi être vaccinés à partir de début février.