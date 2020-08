Entomologie : une nouvelle espèce de mante religieuse baptisée en hommage à David Attenborough

Des scientifiques rattachés à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ont décrit une nouvelle espèce de mante religieuse, qui a reçu le nom de "Titanodula attenboroughi" en hommage à David Attenborough, communique l'Institut mercredi.

Le nonagénaire britannique, figure très connue du paysage médiatique anglophone, a joué un rôle prépondérant dans le fait d'amener au petit et grand écran des images et informations sur la nature et les animaux. C'est pour "le remercier pour son travail de diffusion et d'accessibilité des connaissances sur la nature vivante" que l'insecte a été nommé en son honneur.

La mante religieuse découverte et décrite pour la première fois vit sur les plateaux de la cordillère annamitique, dans le centre du Vietnam. La description, par l'entomologue Xavier Vermeersch, a fait l'objet d'une publication dans la revue taxonomique belge "Belgian Journal of Entomology".