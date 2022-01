Enterrer ses cendres auprès d’un arbre : le succès allemand des forêts du dernier repos

Les forêts sont-elles les cimetières de demain ? En Allemagne, enterrer les cendres d’un défunt auprès d’un arbre est entré dans les mœurs depuis 2001. Rien que dans les forêts FriedWald, le leader de ce nouveau marché, 161.000 personnes ont été enterrées ces vingt dernières années et 500.000 autres ont déjà réservé leur arbre pour l’éternité ou presque. Selon un sondage de 2019, près d’un Allemand sur cinq souhaite reposer en paix sous la canopée.

Parmi les arguments qui expliquent ce succès, il y a l’aspect écologique mis en avant par les entreprises qui gèrent ces parcelles boisées. Les cendres des proches sont placées dans une urne biodégradable, avant d’être enterrées. Le côté bucolique est également vanté : "Le chant des oiseaux, le parfum des feuilles, le bruissement des feuilles – FriedWald vous offre un lieu de sépulture où vous vous sentez déjà bien de votre vivant. Certains observateurs ajoutent à cela des raisons pratiques : l’entretien des tombes est plus compliqué et a moins de sens pour des familles qui vivent parfois à des centaines de kilomètres de leurs parents défunts. Un arbre, c’est zéro entretien pour les proches. Les gardes forestiers s’occupent de garder les sites propres et accessibles.

"Il vit encore dans l'arbre"

François Dessambre et Susanne Steiner ont fait le choix de la forêt cinéraire de Sarrebruck pour leur fils Henri, 4 ans, décédé dans un accident de voiture en 2018. "On ne pouvait pas s’imaginer l’enterrer dans un cimetière. Ici, dans la forêt, il est dans la nature, il vit encore dans l’arbre, il est entouré d’autres arbres, des animaux viennent… C’est la vie qui continue". Hormis le lieu de sépulture, les funérailles ressemblent à un enterrement traditionnel "avec une pasteure, des textes lus, des chants", mais la forêt amène une dimension particulière. "Quand on vient voir Henri, il y a d’abord le chemin pour retrouver son arbre. On est tristes, ce sont des émotions difficiles, mais on peut les laisser filer dans la forêt".

Sur les 19 hectares de FriedWald-Sarrebruck, certains arbres sont ceinturés, cela veut dire qu’ils sont disponibles à l’achat. Ruban jaune : c’est un arbre communautaire. Chaque emplacement y coûte de 490 à 1200 euros. Ruban bleu : c’est un arbre familial pouvant accueillir jusqu’à dix emplacements et qui coûte de 2490 à 6990 euros. Dans tous les cas, ajoutez lors de chaque enterrement des frais d’inhumation de 350 euros (urne biologique, creusement du trou et fermeture).

Et si la foudre tombe ?

Et si la foudre passe par là, penserez-vous peut-être ? FriedWald a tout prévu. Durant 99 ans, si une tempête ou un éclair détruit votre arbre, vous pouvez en choisir un autre ou en replanter un nouveau. Par contre, les urnes enterrées, on n’y touche pas.

Véritable phénomène de société en Allemagne (mais aussi au Luxembourg), les forêts cinéraires apparaissent aussi en Belgique. Dans le Hainaut, au Sud de Fleurus, les restes de cent vingt défunts reposent sur le site des arbres du souvenir à Soleilmont. Ici, pour un arbre familial, comptez 990 euros. À Neufchâteau, près du crématorium, si vous voulez enterrer vos cendres près de jeunes arbres qu’on vient de planter sur le pourtour du site, c'est seulement 95 euros. Mais là, les arbres restent à tout le monde, ils ne s’achètent pas.

Pour Louis Maraite, président de Neomansio, l’intercommunale qui gère ce crématorium, et auteur de l’Alman’Arbres, les forêts cinéraires peuvent être une formule intéressante pour les communes qui souhaitent préserver certaines zones boisées. "Sans vouloir en faire des sanctuaires, c’est une façon efficace de protéger des arbres remarquables."