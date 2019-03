Enterrement de la loi climat: Anuna De Wever réagit (vidéo)

La commission parlementaire de révision de la Constitution n’a pas voté de révision permettant d’ouvrir la voie vers une loi climat, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Anuna De Wever, pionnière néerlandophone des marches pour le climat en Belgique.

« Ces 10 dernières semaines, les politiciens me rappellent à quel point ils sont ambitieux pour le climat et qu’ils voulaient eux aussi que les choses changent, explique-t-elle dans une vidéo sur Twitter. Et alors qu’ils avaient une chance de faire leurs preuves et de signer une loi climat, ils refusent. C’est une énorme insulte à ces milliers de jeunes descendus dans les rues depuis près de 10 semaines », assène-t-elle.

MR et Open-VLD ont effectivement rappelé leur refus de tout changement constitutionnel ce mardi matin. « C’est exactement ce que nous vous demandions de faire : assumer vos responsabilités, enchérit Anuna De Wever. Si vous prétendez être ambitieux sur la question climatique, signez cette loi climat. »

Ce vendredi 15 mars dernier, plus de 30.000 personnes marchaient encore dans les rues de la capitale. L'investissement dans de bonnes chaussures semble manifestement nécessaire pour l'avenir.