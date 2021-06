Enseigner en temps de pandémie : les professeurs racontent leur vécu

Dans quel état se trouve l’enseignement francophone après un an et demi d’épidémie ? Comment les enseignants ont-ils vécu cette crise ? Et quelle école après le virus ? Une équipe de chercheurs de l'UMons a questionné les enseignants sur leur vécu professionnel depuis mars 2020. Interrogée sur La Première, Natacha Duroisin, professeure à l’École de formation des enseignants à l’Université de Mons commente la façon dont l'année scolaire se termine, avec des épreuves certificatives maintenues dans certaines écoles mais annulées dans d'autres : "L’évaluation est un élément important dans le cursus des élèves. Cette évaluation permet l’identification des forces et des faiblesses de ces élèves. L’important de ces évaluations, c’est de cibler les besoins de chacun et de dresser un état des lieux de la situation, pour progresser in fine dans les apprentissages. Ces évaluations sont donc importantes. Dans toutes les écoles, on procède à des évaluations. Dans toutes les écoles, on ne procède par contre pas forcément à une certification. C’est différent. Mais l’évaluation en tant que telle a un rôle très important pour l’enseignement, pour l’apprentissage, et elle a notamment un rôle dans la consolidation des apprentissages. Quand on évalue, on demande aux élèves d’étudier, et quand ils étudient, ils réactivent d’un point de vue neuronal les contenus qu’ils ont appris pendant toute l’année afin de consolider cette matière".

L'étude de l'UMons se penche sur les écarts de niveaux possibles augmenter entre élèves favorisés et élèves précarisés : "On a pour l’instant réalisé deux enquêtes à large échelle : une première après le premier confinement, où on a questionné les enseignants sur les inégalités scolaires qu’ils avaient pu identifier dans leur école, et une deuxième enquête après la rentrée scolaire, où on leur a posé le même type de questions, et notamment concernant les inégalités scolaires et les écarts entre élèves. Ce que certains des enseignants ont pu mettre en évidence, c’est qu’à la suite de la rentrée scolaire, ils ont dû faire face aux inégalités scolaires et à un écart plus important entre des élèves plus faibles et des élèves plus forts. Mais je voudrais nuancer le fait que cette situation est vraiment différente d’une école à une autre, et parfois même d’un enseignant à un autre. Ils ont des perceptions très différentes des situations".

Ce qui restera

Les professeurs ont été questionnés sur la pratique de l'enseignement à distance : "Après la rentrée scolaire, une bonne part nous a dit qu’elle allait modifier certaines habitudes de travail, notamment en proposant davantage de ressources en ligne aux élèves et en mobilisant aussi ces ressources en ligne pour dispenser l’enseignement apprentissage. À côté de cela, ce qu’il est probable qu’il reste, c’est une communication accrue avec les familles qui a pu se faire durant le premier confinement. Les enseignants nous ont dit qu’ils avaient fort apprécié cela et qu’ils espéraient que ça se maintienne dans le temps. On a aussi remarqué une augmentation des pratiques de différenciation, mais là, les enseignants nous ont dit qu’ils manquaient parfois de formation. Ils aimeraient différencier parce que la situation les a conduits à différencier les enseignements et les apprentissages qu’ils dispensent aux élèves, mais ils manquent parfois encore d’outils pour bien différencier leurs apprentissages. Concernant le numérique en tant que tel, l’exploitation des outils numériques, des plateformes, etc., là c’est une situation en demi-teinte. Ce qu’on a pu mettre en évidence dans certains de nos articles, c’est que si bon nombre d’enseignants sont parvenus à s’adapter à la situation d’enseignement à distance dès le premier confinement, tous n’ont pas forcément embrayé. On a d’ailleurs perçu une fracture numérique. On entend souvent cette idée de fracture numérique chez les élèves, mais là on a pu mettre en évidence qu’elle existait aussi chez les enseignants. Cette fracture existe, mais les enseignants ont quand même vraiment fait preuve d’une flexibilité assez impressionnante et remarquable. Ils ont aussi appris par eux-mêmes à se servir au fur et à mesure du temps de ces outils, et la Fédération Wallonie-Bruxelles a notamment mis en place la plateforme Happi, qui a permis aux établissements de progresser dans l’utilisation du numérique".

Les enseignants ne veulent plus du masque

Il apparaît aussi que les professeurs ne veulent plus du masque, poursuit Natacha Duroisin : "C'est contraignant pour enseigner, surtout au niveau primaire et au niveau maternelle, parce qu’il ne permet pas de bien se faire comprendre et il permet difficilement de percevoir les émotions, donc c’est compliqué pour les plus petits. Mais à côté de ça, les profs nous ont dit que même s’il était contraignant, le masque était rassurant pour eux pendant toute cette période pandémique. Et ce qu’il faut, je pense, vraiment mettre en évidence, c’est que le port du masque, et plus globalement le respect de certaines mesures sanitaires, notamment les distanciations sociales qui étaient demandées, ont modifié certaines pratiques pédagogiques puisqu’ils ont conduit à un enseignement plus magistral, plus frontal. Les enseignants passaient moins dans les bancs pour vérifier ce que faisaient les élèves, étant donné qu’ils devaient maintenir cette distance de 1,50 mètre".

L'Umons invite les enseignants à participer à une nouvelle enquête sur le thème : donner cours en temps de pandémie en 2020-2021.