Enseignement : une nouvelle étape franchie pour le Pacte d’excellence et la définition du tronc commun

Le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé ce vendredi en première lecture le projet d’arrêté fixant les "référentiels disciplinaires" du futur "tronc commun" dans l’enseignement de Belgique francophone, pour les classes de primaire et de secondaire concernées. Il s’agit donc des objectifs d’apprentissage, de la première année de primaire à la troisième secondaire. Les maternelles, qui font également partie du futur tronc commun, ont quant à elles déjà leurs nouveaux référentiels, adoptés début juillet au Parlement et qui seront d’application dès la rentrée prochaine.

Les référentiels communs doivent veiller à ce que les élèves acquièrent un même niveau de connaissances au cours de ces années d’école. "Certains référentiels sont encore susceptibles d’évoluer en fonction de travaux que le gouvernement souhaite continuer à mener sur une série d’enjeux spécifiques, en articulation avec la Commission des référentiels", communique ce vendredi le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un des piliers du Pacte d’excellence

Le tronc commun et ses référentiels viendront progressivement modifier l’enseignement francophone dans les prochaines années. Les maternelles entrent pleinement dedans en septembre, les 1re et 2e primaires appliqueront leur nouveau référentiel un an plus tard, normalement.

Ce tronc commun allant de la 1re maternelle à la 3e secondaire est un des piliers du Pacte d’excellence, la vaste réforme de l’enseignement de communauté française mise en branle il y a plusieurs années.