Enseignement : un étudiant sur deux seulement se forme à un métier en pénurie en FWB

Un peu moins d’un étudiant de l’enseignement supérieur sur deux en Fédération Wallonie-Bruxelles est engagé dans des études qui conduisent à exercer un métier en pénurie, selon des chiffres fournis jeudi par l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES). Ces métiers en pénurie se retrouvent principalement dans les domaines des sciences de l’ingénieur et de la technologie, des sciences, des sciences économiques et de gestion, de la santé, des sciences biomédicales, de la construction, des langues et de l’éducation.