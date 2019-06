Enseignement : tout savoir sur les recours contre les décisions des conseils de classe 

Pour les élèves de primaire et secondaire, l’année scolaire se termine tout doucement. Ils connaîtront leurs résultats dans les jours qui viennent et certains apprendront qu’ils doivent redoubler. Les parents ont le droit de contester cette décision du conseil de classe ou du jury de qualification. Comment ? On vous dit tout sur la procédure à suivre.

Dans l’enseignement primaire

Si votre enfant n’obtient pas le certificat d’études de base (CEB), vous pouvez introduire un recours auprès de l’établissement scolaire. Pour cela, les parents d’élèves doivent formuler par écrit les raisons précises pour lesquelles ils contestent la décision de l’école, fournir une copie de cette décision ainsi qu’une copie des bulletins des deux dernières années scolaires ou tout autre document jugé utile pour le dossier. Ce recours doit être introduit dans les 10 jours ouvrables suivant la remise des résultats et envoyé par recommandé à l’Administration générale de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Avenue du Port, 16 à 1080 Bruxelles). Dans le même temps, les parents doivent également envoyer une copie de leur demande au chef d’établissement par lettre recommandée. C’est ensuite le Conseil du recours, un organe externe à l’établissement scolaire, qui décidera si le CEB doit ou pas être accordé. Les parents de l’école seront avertis de cette décision au plus tard le 31 août.

Dans l’enseignement secondaire

1° Conciliation interne

En secondaire, c’est différent. La procédure de recours se décline en deux phases: une phase interne et une externe. La première consiste donc en un recours interne à l’école. C’est une conciliation qui est organisée par le pouvoir organisateur de l’école et est donc propre à chaque établissement scolaire. Les parents doivent habituellement déposer ce recours auprès du directeur de l’école ou du pouvoir organisateur. Pour les conseils de classe de juin, la procédure doit obligatoirement se clôturer le 30 juin et pour les les jurys de qualification, la date arrêtée est le 25 juin. Pour les conseils de classe ou jury de qualification de septembre, la procédure prend fin dans les 5 jours qui suivent la délibération.

Les parents recevront alors la décision du conseil par courrier.

2° Recours externe

En cas de désaccord avec la décision d'échec (AOC) ou de réussite avec restriction (AOB) prise à l'issue de la conciliation interne, les parents ont le droit d’introduire un recours externe auprès du Conseil de recours. Pour être jugé recevable, ce recours doit impérativement être introduit avant le 10 juillet pour les premières sessions et dans les 5 jours ouvrables scolaires après la notification de la décision pour la deuxième session. Les parents doivent alors envoyer une demande argumentée au Conseil du recours (Bureau 1F140, rue Adolphe Lavallée 1 à 1080 Bruxelles). Comme en primaire, une copie du dossier doit également être envoyée par recommandé au chef de l’établissement. Pour prendre leur décision, les conseils de recours se réunissent à partir du 16 août pour les décisions des conseils de classe de juin et à partir du 16 septembre pour les décisions des conseils de classe de septembre. Cette décision sera envoyée aux parents par recommandé. Attention, en attendant cette décision, l’introduction d’un recours externe ne suspend pas les conclusions du conseil de classe.

3° Conseil d'Etat ou tribunal de première instance

Une troisième phase est possible si toutes les procédures ont été épuisées. Une dernière contestation peut être engagée auprès du Conseil d’Etat ou du tribunal de première instance.

1501 recours externes en 2018 en secondaire, un chiffre en augmentation

Pour l’année scolaire 2017-2018, 1501 recours externes ont été introduits contre les décisions des conseils de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire. En 5 ans, ces recours ont augmenté de 20%. Un dossier sur 5 a été jugé non recevable et moins d’un sur 10 a donné lieu à un changement de résultats. Dans l’enseignement primaire, le Conseil de recours a examiné 113 demandes. 28 recours ont été jugés fondés contre 85 non fondés.