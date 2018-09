Enseignement supérieur: le système des crédits, une chance et un danger

"J'ai raté trois cours: un cours à 6 crédits et deux cours à 3 crédits", indique Romain Horion, étudiant en Chimie à l'UNamur. "J'ai pu passer en bac 2. Je peux prendre des cours de bac 2, et je dois obligatoirement prendre les cours de bac 1 que je n'ai pas réussis".

Les étudiants de l'enseignement supérieur (hautes écoles et universités) font leur rentrée ce lundi. Ils sont 210.000 en Fédération Wallonie-Bruxelles, et cela fait 5 ans qu'ils ont droit au système des crédits. Cette possibilité d'étaler les cours sur les trois premières années d'études peut sembler attractive à première vue, mais il y a aussi le risque de "traîner des casseroles" jusqu'en fin de bachelier.

"Finalement, ce que le décret permet, c'est que l'étudiant construise son parcours au fur et à mesure, et puisse éventuellement accumuler ou rattraper des cours qu'il n'aurait pas pu réussir en temps et en heure" explique Annick Castiaux, vice-rectrice à l'enseignement à l'UNamur.

Passer à l'année suivante sans avoir réussi tous ses cours, c'est une solution à double tranchant. "Il faut réussir le plus de cours possibles, mais si on n'en réussit pas un, au moins on sait en rattraper. C'est plutôt une chance que cela se fasse comme cela" estime un étudiant en informatique". De son côté, une étudiante en chimie explique que "cela peut être dangereux. Forcément, on est content d'être en deuxième, mais commencer une deuxième avec des crédits qui restent de la première, c'est du travail en plus".

Démotivation

"Il y a ceux qui se laissent un peu aller en se disant: 'j'ai 45 crédits et je continue'. Mais ils n'ont pas réussi leur première année, en fait. Et ils se retrouvent donc avec une accumulation de crédits à récupérer. Et il y a une démotivation parce que quand on est en troisième année et qu'on commence enfin à sentir la discipline dans laquelle on est, et que les cours sont beaucoup plus orientés vers la discipline, on n'a pas envie de reprendre des cours de base", dit encore Annick Castiaux.

Seconde chance précieuse, ou pari très risqué? Une chose est sûre: les élèves qui entrent en première année vont tout faire pour ne pas traîner derrière eux ces casseroles très encombrantes.