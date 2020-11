Enseignement : les sports-études privés de... sport de contact

La reprise des cours en code rouge a signé l’arrêt des sports de contact pour les élèves inscrits dans ces filières qui combinent formation générale et sportive. Désormais, la plupart des écoles ont supprimé les entraînements et les activités sportives de contact, s’alignant sur les directives des fédérations et de la tutelle (Fédération Wallonie-Bruxelles).