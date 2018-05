Enseignement: la Belgique est-elle parée pour l'intelligence artificielle?

L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres et dans tous les médias. Mais où en est la Belgique dans ce domaine et existe-t-il une formation en intelligence artificielle digne de ce nom?

Yves Deville, professeur d’informatique à l’Ecole Polytechnique de Louvain, et Hughes Bersini, professeur et spécialiste de l'Intelligence artificielle à l’ULB, enseignent tous deux cette discipline depuis plus de 20 ans. Mais, depuis peu, les formations se précisent. A Louvain, l'intelligence artificielle (IA) est déjà une option en Master depuis deux décennies, à côté des deux autres options que sont le génie logiciel et la sécurité. Sur les 60 ingénieurs en informatique qui sortent de l’UCL chaque année, 50% ont une spécialisation en AI. Leur nombre est un peu moins important à L’ULB. A l’échelle de la Communauté française, il existe également, depuis 2017, des Masters en " data sciences ". L’UCL réunit 30 inscrits, et se targue de compter en son sein 4 spécialistes reconnus de l’IA. L’ULB va, elle, lancer un nouveau Post Master cette année. Et cette tendance se développe dans d’autres universités. Solvay, par exemple, dispense également des cours de ce type en BI (Business intelligence) et en big data.

Un bémol toutefois: la situation est moins favorable qu’en Flandre où sont diplômés davantage d’universitaires informaticiens.

Coup de pub de Carnegie Mellon

La prestigieuse université Carnegie Mellon, connue pour ses formations en intelligence artificielle, se targue d’être la première à proposer un diplôme en IA dès le premier cycle universitaire. Les cours d’intelligence artificielle débuteront dès la seconde année d’un cursus de 3 ans. Cette formation sera axée sur la manière dont les "inputs complexes" comme la vision, le langage et les énormes bases de données peuvent aider la prise de décision par une machine. La formation comprendra aussi les aspects éthiques et de responsabilité sociale des machines. Pour la première année, qui débutera en septembre, l’IA deviendra une option en 2ème et 3ème année. 100 étudiants seulement participeront à cette expérience.

Pour Yves Deville (UCL), ce ne serait pourtant qu’un coup de pub: " Il ne font que ce que tout le monde fait déjà. Et pour se lancer dans l’Intelligence artificielle, il faut disposer, au préalable, d’une formation de base solide en mathématique." Ce qui ne serait pas le cas dans une formation de 1er cycle.