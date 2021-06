Enseignement : en septembre, la rentrée devrait se dérouler en code vert

Du côté de la ministre de l’Education Caroline Désir, on semble envisager une embellie et une rentrée (presque) que comme dans le monde d’avant. Et ce dès la rentrée de septembre. C’est en tout cas ce qu’indique une circulaire signée par la ministre. Si tout va bien, la rentrée de septembre devrait se faire en code vert. Les autorités devraient se réunir au cours de la deuxième moitié du mois d’août pour confirmer cet espoir.

La vaccination comme allié

Selon Caroline Désir, ce sont plusieurs paramètres qui permettent de se projeter d’ici au mois de septembre et avec des perspectives assez optimistes. "En septembre prochain, la quasi-totalité des membres des personnels et une grande partie des élèves d’au moins 16 ans devraient avoir eu la possibilité de recevoir deux doses du vaccin. Les risques de contamination au sein des écoles s’en trouveront donc réduits", indique la circulaire.

Parallèlement, la grande majorité des personnes vulnérables, au sein de la population, aura également été vaccinée.

"Au regard de ces éléments et des tendances actuellement observées, la rentrée de septembre 2021 est à ce stade prévue en code vert, c’est-à-dire dans des conditions d’organisation totalement identiques à celles que nous connaissions avant l’apparition du coronavirus", tranche Caroline Désir.

Seuls éléments qui devraient être maintenus dans l’organisation des établissements scolaires, y compris en code vert : la ventilation des espaces et les gestes d’hygiènes comme le lavage régulier des mains et la désinfection des locaux.

Risques liés aux variants

Si la situation actuelle est positive et alors que la vaccination de la population se poursuit, il ne faudrait pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. La décision d’effectuer la rentrée en code vert devrait être actée et définitive seulement après une réévaluation de la situation au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août.

