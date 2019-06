Enseignants temporaires: la rentrée scolaire reste une source d'incertitude

Ce sont les dernières heures, les derniers jours de cours pour de nombreux enseignants. Pour certains, c'est le début des vacances. Pour d’autres, l’incertitude. C’est notamment le cas pour les enseignants dits temporaires, les non nommés. Trouveront-ils une école en septembre ? À temps plein ou partiel ? Une interrogation qui peut parfois durer pendant plusieurs années et une situation paradoxale alors que l’on parle régulièrement d’une pénurie d’enseignants

Camille, un nom d’emprunt, est institutrice primaire depuis pratiquement 9 ans. Avant cela, elle travaillait dans un tout autre secteur. À 30 ans, elle décide de faire autre chose, et de s'orienter vers le contact avec les enfants. "La pénurie annoncée n'a pas l'air de m'ouvrir un emploi stable et donc je suis ce qu'on appelle une temporaire", explique-t-elle.

Camille a récemment appris où elle travaillera en septembre, "grâce à l’ancienneté", dit-elle. Les premières années, avec des contrats de remplacement, ce n’était pas aussi simple. "Il y a eu des moments où on me téléphonait le 31 aout pour me dire qu'on m'avait trouvé une place alors que je ne pensais pas participer à la rentrée", déplore-t-elle. Elle vit seule avec un enfant et obtenir un prêt, par exemple, n’est pas simple dans ce contexte.

Pour Joseph Thonon, président communautaire à la CGSP enseignement, le syndicat socialiste, cette situation précaire n’a rien d’exceptionnel et serait dû, notamment à une mauvaise communication. "La pénurie est souvent mal comprise. C'est une pénurie qui est très différente d'une fonction à l'autre et qui est très différente d'une zone géographique à une autre. Certains professeurs en maternelle sont temporaires depuis 20 ans et attendent une nomination, dans la zone de Namur de par exemple, alors que dans la zone de Bruxelles, après un an ou deux, ces mêmes personnes sont nommées".



Notons qu’il existe d’autres raisons à la non-nomination de certains enseignants. En raison d’une pénurie, des professeurs sont parfois engagés à des places sans en avoir le titre. Ils devront alors se mettre en règle et suivre une formation pour espérer être nommé. À la demande des syndicats, un tableau plus précis de la situation, par zone et par fonction, devrait également être disponible à la rentrée.