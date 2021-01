Enquête sur un député hongrois qui avait participé à une lockdown party à Bruxelles

Une enquête est ouverte au nom du député européen hongrois qui avait participé à une lockdown party fin novembre dernier à Bruxelles, a indiqué le parquet de Bruxelles mardi, confirmant une information de la Dernière Heure.

Vingt-cinq personnes ont été verbalisées durant la nuit du 27 au 28 novembre derniers à la suite d’une partie de débauche sexuelle, avec consommation d’alcool et de drogue, dans un logement du centre-ville de Bruxelles, en violation des mesures sanitaires. Un des fêtards a tenté de prendre la fuite, dénudé, en passant par une corniche, mais il s’est retrouvé en fâcheuse posture et s’est blessé. Celui-ci a été identifié ensuite comme étant Jozsef Szajer, député européen de nationalité hongroise et membre du parti Fidesz, celui du président hongrois Viktor Orban.

Enquête ouverte concernant le volet 'stupéfiants'

L’homme a démissionné de ses fonctions à la suite du scandale, mais une enquête est ouverte le concernant au parquet de Bruxelles. Selon la Dernière Heure, elle concerne le volet stupéfiants de l’affaire, les infractions aux mesures sanitaires ayant déjà fait l’objet de procès-verbaux.

"Je n’ai pas consommé de drogue", avait déclaré Jozsef Szajer. "J’ai proposé à la police sur place de faire un test de dépistage mais ils ne l’ont pas fait. La police a déclaré qu’une pilule d’ecstasy avait été trouvée. Je n’ai rien à voir avec cette pilule, je ne sais ni qui l’a placée ni comment", avait-il poursuivi, présentant ses excuses pour avoir enfreint l’interdiction de rassemblement.

