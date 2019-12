Enquête ouverte concernant des menaces à la Basilique de Koekelberg

Une enquête est menée à la suite de menaces verbales proférées le 30 novembre dernier à la Basilique de Koekelberg lors d’un moment de prière. Une information rapportée par nos confrères de la Dernière Heure, et confirmée à notre micro par le Parquet de Bruxelles Il était environ 16h00 lorsque deux hommes sont entrés et ont exprimé des menaces de mort envers les personnes présentes. Les suspects les auraient traités de "mécréants" qui allaient bientôt "brûler".

Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, indique " qu’on on ne peut pas se permettre de prendre des menaces à la légère et que des devoirs d'enquête, dont l’analyse des caméras de vidéosurveillance, sont actuellement en cours pour identifier les suspects ". D’autre part, " une vigilance accrue par la zone de police est effectuée sur les lieux, particulièrement durant les moments de culte, afin de rassurer les personnes et d’assurer leur sécurité ", assure le magistrat.