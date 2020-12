Enquête: les Belges sont plus enclins à respecter les règles sanitaires lors des fêtes de Noël

On constate de nettes différences entre les catégories d'âge: pour 18-35 ans, plus d'un répondant sur trois déclare qu'il respectera (très) probablement les mesures, contre un sur quatre deux semaines auparavant. En ce qui concerne les 36-65 ans, ils sont 73,7 % à indiquer qu'ils respecteront les règles. Plus de 85 % des seniors annoncent qu'ils n'inviteront pas plus d'un contact rapproché pour les fêtes.

Si l'on compare les résultats obtenus entre la 24e et 25e enquête (menées respectivement le 17 novembre et le 1er décembre), les participants indiquent qu'ils comptent davantage respecter les règles sanitaires pour le réveillon de Noël.

Pour rappel, les règles sont simples: comme c'est le cas depuis le deuxième confinement, les familles ne peuvent inviter chez elle qu’un contact rapproché à la fois. Et cela vaut aussi pour la Noël. Le comité de concertation a néanmoins fait une exception pour les personnes isolées : elles peuvent inviter leurs deux contacts rapprochés à la fois soit le 24, soit le 25.

Plus d'un travailleur sur trois travaille totalement à domicile

L'étude publiée le 3 décembre montre aussi d'autres évolutions de l'impact du coronavirus sur la population. Entre le 6 octobre et le 1er décembre, de plus en plus de participants à l'étude constatent une perte de leur revenus nets, ce qui peut en partie s'expliquer par la fermeture des magasins non essentiels et des établissements horeca durant cette période.

Alors que le gouvernement impose le télétravail partout où c'est possible, plus d'un travailleur sur trois répond qu'il a travaillé complètement à domicile la semaine précédente, preuve d'un certain relâchement depuis le 20 octobre.