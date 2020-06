Enquête chez les médecins : 1 sur 3 sans protection face au covid, 1 sur 2 d'accord pour approuver les vaccins et les traitements

MediQuality a enquêté du 9 au 22 mai, en pleine période de confinement, auprès du personnel de santé. Plus de 1000 professionnels de la santé, médecins généralistes et spécialistes pour l’essentiel ont répondu à un questionnaire en ligne. Parmi tous les questionnaires récoltés, 941 enquêtes, complètes et valides, ont été retenues pour analyse. Et les résultats confirment l’impression que l’on avait. Un malaise palpable dans ces professions qui ont l’impression de ne pas avoir été ni entendues ni écoutées se traduirait dans les chiffres.

Un médecin sur deux demande une validation rapide des traitements et vaccins

Premier constat, 51% des répondants préconisent de faire valider au plus vite les médicaments et les vaccins pour lutter contre le coronavirus, et ce, malgré les risques potentiels.

Un tiers d'entre eux ont vu des patients Covid sans protection

L’enquête menée parmi cette communauté en ligne qui rassemble près de 52.000 membres de personnels de santé du Benelux, comprend des médecins généralistes, travaillant des dans des cabinets privés ou à l’hôpital voire en maisons de repos représenterait, selon la plateforme, un échantillon représentatif de la population des médecins belges. L’enquête réalisée via internet, entre le 11 et le 22 mai dernier, montre que 31% d’entre eux, ont vu un patient atteint du Covid 19 sans la moindre protection.

Le 6 mai dernier, l’un de ces généralistes, Jean-Claude Hariga, médecin à Bruxelles imageait déjà pour nous, la situation : "Nous sommes des acteurs du théâtre de la santé et nous aurions voulu ne pas monter nus sur scène. Nous n’avons pas reçu de masques FFP2 censés nous protéger contre le virus. C’est un de mes patients qui m’a donné des masques de chantier un peu efficaces. Je les ai utilisés puis stérilisés de manière artisanale, avant de les réutiliser."

Une protection qui fait toujours défaut aujourd'hui

Pour Eric Mertens, Directeur médical de la plateforme qui a lancé cette enquête, cela confirme l’impression que des praticiens et des épidémiologistes ont eue : "Les contaminations du personnel soignant sont principalement intervenues en début d’épidémie au moment où l’on ne savait pas à quel ennemi on avait à faire."

Paul de Munck, de la société scientifique de médecine générale va plus loin: "Aujourd'hui encore, nous n'avons reçu aucun masque qui nous protège vraiment du Covid. Et il n'est pas prévu de recevoir les fameux masques FFP2 d'ici juillet. Ils seraient, selon les autorités, toujours difficiles à obtenir et seraient réservés aux dentistes. A aucun moment de la crise, les généralistes, en première ligne, n'ont reçu un équipement de protection individuel digne de ce nom, tout comme de nombreux autres soignants de première ligne, infirmières à domicile ou kiné."

Un sur 10 a prescrit des médicaments "Out of label" dont la mise sur le marché n'est pas autorisée

Autre résultat, 9% d’entre eux, près d’un médecin sur 10 a prescrit des médicaments dont la mise sur le marché était non-autorisée, comme la très médiatique hydroxychloroquine (63%), l’azithromycine (26%) ou encore des solutions homéopathiques, de phytothérapie et autres compléments (16%). "On pense à la chloroquine qui n’avait pas d’autorisation de mise sur le marché spécifique pour le coronavirus mais le produit figurait dans le protocole officiel de Sciensano pour des patients gravement atteints. Autrement dit, dans une utilisation, comme on dit "Out of label", en dehors de ce qui était prévu dans la notice mais prévu dans la recommandation officielle en Belgique. Alors s’agit-il d’utilisation en Hôpital, intuitivement, je dirais oui mais il y en a eu aussi dans des cabinets privés. Nos chiffres ne permettent pas de le dire."

Un quart des soignants a affronté des questions d'éthiques

Reste les questions d’éthique, un médecin sur quatre dit y avoir été confronté. "Ce sont surtout des réflexions sur la détermination des priorités de prise en charge des patients (de manière plus aiguë encore en hôpital) mais aussi de donner des refus aux patients et aux familles – chose inhabituelle – ces choses vont laisser des traces à long terme": nous relaye Le directeur médical. "Ce sont des commentaires laissés sur la plateforme numérique durant la pandémie."

"Cela a été difficile à vivre pour les soignants dans les services Covid de voir mourir des patients qui n’avaient pu revoir leurs proches. Et puis, beaucoup de praticiens se sont interrogés sur les raisons qui ne leur permettaient plus d’exercer la médecine comme avant. Pour quoi, ils n’avaient pas accès à des tests indiqués pour leurs patients parce que non disponibles ou non remboursés. Pour eux, obéir à la norme était différent d’obéir à la médecine pour la santé du patient. "

1000 médecins qui veulent être pris en considération

Des Médecins qui dénoncent le manque de tests de dépistage, la gestion défaillante des autorités, ou le manque de protection face aux patients Covid, ce n’est pas la première fois, depuis le début de cette crise sanitaire. Mais pour les initiateurs de cette enquête, c’est la première fois que l’on a des chiffres que l’on n’avait pas, que l’on peut constater sur l’ampleur de certains problèmes, le médecin sur trois qui est allé en face de la maladie, n’avait pas vraiment été chiffré : "C’est aussi une enquête proposée à notre communauté numérique qui a remporté un énorme succès. Nous avons eu 1000 répondants ce qui est exceptionnel. Il n’y avait pas d’autre incitant, pour le généraliste ou le spécialiste, que l’envie de s’exprimer. C’est un message indirect qui témoigne d’un besoin de ce corps médical, d’être entendu, écouté et pris en considération. Les écoutera-t-on dans les mois à venir ?" Lance l’initiateur de l’enquête en guise de conclusion.