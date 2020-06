Enlèvement d'un garçon de 13 ans : la libération conditionnelle d'un des suspects révoquée

La libération conditionnelle de Mohamed L., un des suspects dans l’affaire de l’enlèvement d’un garçon de treize ans à Genk, a été révoquée après l’apparition de nouveaux éléments incriminants, a indiqué lundi son avocat, Gino Houbrechts. L’homme avait été libéré sous conditions il y a deux semaines.

Une somme de 400 à 500 euros, qui est soupçonnée de faire partie de l’argent de la rançon, aurait été trouvée en sa possession.

Le prévenu avait été libéré sous conditions après sa première présentation au juge d’instruction, mais ce dernier est revenu sur sa décision. Tout comme Lahoussine El Haski et Samira Bouloudo, Mohamed L. devrait comparaître devant la chambre du conseil mardi, après son arrestation.

Lahoussine El Haski a été transféré de la prison de Bruges mardi matin, pour comparaître devant la justice de Tongres. Son avocat, qui dit ne voir aucun indice sérieux de sa culpabilité dans le dossier, a demandé la libération, lors d’une audience à la chambre du conseil.

La défense a affirmé n’avoir vu le nom de son client que sur trois pages, dans un dossier qui en compte plus de 1500. Son client, lui, nie toute implication. Il est pourtant suspecté d’être une figure de proue de l’organisation criminelle à l’origine de la prise d’otages du garçon, qui a été détenu pendant 42 jours.

Rançon de plusieurs millions d’euros

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril, des individus masqués et lourdement armés sont entrés au domicile d’une famille à Genk et ont emmené de force le fils de 13 ans. De nombreux contacts ont ensuite eu lieu entre la famille et les ravisseurs qui exigeaient des millions d’euros en rançon pour libérer leur otage. Après le versement d’une partie des sommes exigées, le jeune homme a été libéré lundi après minuit. Il a été déposé à environ un kilomètre de son domicile. La séquestration de l’adolescent aura duré 42 jours.

Le jeune homme est rentré chez lui à pied. Il semblait aller bien, tant selon le directeur de la police judiciaire fédérale du Limbourg, Kris Vandepaer, que l’avocat de la famille du garçon, Luk Delbrouck. La police a mené des perquisitions en quatre lieux, deux à Houthalen-Helchteren, le reste à Maaseik, Zutendaal et Maasmechelen. Celles-ci ont débouché sur sept arrestations.