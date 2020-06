Enlèvement d'un garçon de 13 ans : la Chambre du Conseil confirme le mandat de six suspects

Lahoussine El Haski est inculpé de l'enlèvement d'un mineur et d'organisation criminelle dont il aurait été le dirigeant. Ce théologien de l'islam est connu comme musulman radicalisé. Il était membre de l'organisation terroriste Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), qui aurait été derrière les attentats de Madrid et de Casblanca. El Haski a été condamné en 2006 à sept ans de prison mais ce jugement a été annulé, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg ayant estimé qu'il avait été condamné pour son implication dans des attentats sans preuve décisive. L'Etat belge a ensuite été condamné à payer 6.500 euros de dommages et intérêts. Un nouveau procès doit se tenir.

Dans la nuit du 20 au 21 avril dernier, quatre ou cinq individus masqués et armés, habillés en uniformes de la police néerlandaise, sont entrés dans l'habitation familiale et on emmené le fils de force. Ce dernier est resté 42 jours en captivité et a été libéré après le paiement d'une rançon de 330.000 euros. Il aurait été déplacé dans trois endroits, dont une habitation dans le quartier Meulenberg à Houthalen et l'ancien domicile des parents Bouloudo à Maaseik. Ceux-ci étaient partis au Maroc pour le ramadan et n'ont pas pu revenir à cause du coronavirus. Après le paiement d'une rançon de 330.000 euros, l'adolescent avait été libéré au bout de 42 jours de séquestration.

Les deux sœurs auraient joué un rôle à cet endroit. Naima nie toute implication par la voix de son avocat Jef Vermassen. Elle soutient qu'elle travaille et qu'elle a juste vidé la boîte aux lettres.

Vendredi, la chambre du conseil avait déjà confirmé le mandat d'arrêt des frères Abderrahman et Yassin L., originaires d'Anvers. Ils réfutent tout lien avec le dossier et la radicalisation. Leur autre frère, Mohamed, a été libéré sous conditions mardi dernier.