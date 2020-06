Enlèvement d'un garçon de 13 ans à Genk : de nouvelles interpellations ces dernières heures

De nouvelles interpellations ont eu lieu ce dernières heures dans le cadre de l'enlèvement d'un enfant limbourgeois de 13 ans, séquestré pendant 42 jours avant d’être libéré.

L’information a été confirmée à la RTBF. Parmi les personnes interpellées, la sœur du principal suspect, Khalid Bouloudo, un homme plusieurs fois condamné ses liens avec des organisations terroristes.

À ce stade de l’enquête, rien n’indique cependant qu’il y avait des intentions terroristes derrière l’enlèvement de l’enfant. Les suspects sont aussi connus pour être des criminels qui se sont enrichis via une série de délits. 6 suspects passent ce vendredi matin devant la chambre du conseil de Tongres qui doit décider de leur maintien en détention.

Plusieurs fois condamné

Khalid Bouloudo avait été identifié comme dirigeant d'une organisation terroriste du 7 avril au 8 juin 2013. Arrêté en 2015 pour ces faits, il avait déjà été libéré sous conditions en attendant son procès avant d'être réincarcéré pour avoir enfreint ces conditions. Il avait été condamné en première instance en avril 2018 à dix ans de prison.

Plus d'un an après, la cour d'appel de Bruxelles ramenait toutefois la peine à trois ans avec sursis. Des conditions avaient été imposées, pour une durée de cinq ans, comme l'obligation pour le quadragénaire de s'établir à une adresse fixe, de donner suite aux appels de la commission de probation et à ceux des assistants de justice, et de chercher activement du travail ou de suivre une formation professionnelle.

En 2006 déjà, Khalid Bouloudo avait été condamné à cinq ans de prison pour terrorisme. Avec complices, il aurait mis sur pied l'aile belge du Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), dont la maison mère est suspectée d'être derrière les attentats de Casablanca en 2003 et de Madrid en 2004. Il est aujourd'hui inculpé de l'enlèvement du jeune Limbourgeois.