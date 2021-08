Enfants, voyageurs, contacts à haut risque: tout ce qui change dans le suivi des contacts pour le Covid-19 en Belgique

Des changements ont également été apportés pour le suivi des contacts à l’école et en milieux d’accueils. Si un seul enfant d'une crèche, école maternelle ou primaire a un test positif COVID-19, les autres camarades de classe et l'enseignant sont considérés comme des contacts à faible risque. Les contacts à faible risque ne doivent être testés que s'ils présentent des symptômes, et ne doivent pas être mis en quarantaine. Ils peuvent continuer d’aller à l’école et poursuivre leurs autres activités. Cependant, ils doivent éviter tout contact avec les personnes à risque de développer une forme sévère de COVID-19, comme les grands-parents. S'il y a plus d'une infection dans une classe ou un groupe, ou si le cas index est un enseignant ou puéricultrice, il peut toutefois être nécessaire de mettre en quarantaine toute la classe ou le groupe.