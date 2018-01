Cancer chez l'enfant: pourquoi l'industrie pharmaceutique n'investit pas assez pour les soigner?

C'est le combat d'une mère pour que l'on fasse davantage de recherches contre les cancers qui touchent les enfants. La recherche n'avancerait pas assez vite. Son fils a eu un cancer très rare au pied. Il a reçu des chimiothérapies qui datent d'il y a 20 ans. Ces cancers pédiatriques ne représentent qu'1% de tous les cancers. Pour elle, l'industrie pharmaceutique ne s'y intéresse pas assez.

Aujourd'hui, Raphaël est un pré-ado de 13 ans presque comme les autres. Pourtant en 2013, sa vie bascule. On lui découvre un cancer très rare au pied. Raphaël se souvient de traitements particulièrement lourds. "J'ai fait de la chimiothérapie. On perd ses cheveux, on vomit, on est très fatigué... J'ai dû arrêter d'aller à l'école pendant huit mois. J'avais 9 ans et après cela on m'a amputé le pied", raconte-t-il. Tout le monde croit alors que la maladie s'en est allée. Mais en 2015, Raphaël fait une méchante rechute.

Sa mère, Delphine Heenen va alors commencer à se poser les premières questions sur les traitements. "On s'est rendu compte qu'il devait recevoir un médicament qui n'avait pas été testé sur les enfants et approuvé pour eux (...). On commence un peu à chercher des informations et on s'est rendu compte qu'en 2013, il avait reçu des médicaments des années 50, 60, 70. Le plus récent datait de 1988. Et en 2015, quand on constate la rechute, on se rend compte qu'il y a de l'innovation mais pas pour les enfants."

Evelyne avait cinq ans quand elle est décédée d'un cancer à l'abdomen. Son combat contre la maladie aura duré plus d'un an et demi, avec des traitements comme la greffe de cellules souches à la limite du supportable pour un petit corps comme le sien... Là encore, les parents estiment que de nouveaux traitements auraient peut-être pu la sauver.

En cancérologie, l'innovation est surtout pour les adultes

Au Centre du Cancer des Cliniques universitaires Saint-Luc, l'oncopédiatre Ann Van Damme ne le cache pas : la lutte contre le cancer fait des progrès fulgurants surtout chez les adultes. Il faut dire que les cancers de l'enfant représentent 1% seulement de la totalité des cancers et il y en a une bonne quinzaine de types différents. Chez l'adulte, quatre cancers, celui du poumon, du sein, du colon et de la prostate, représentent plus de la moitié de la totalité des cancers. En Europe, le cancer touche près de 15.000 enfants de moins de 15 ans dont 3.000 ne pourront pas être guéris.

"On a besoin de nouveaux médicaments, poursuit la spécialiste. Il y a beaucoup plus de développements chez les adultes. Tout est dominé par les pathologies adultes. Quand on est confronté à un nouveau diagnostic, on utilise en priorité les traitements qu'on connaît déjà, parce qu'on a déjà de bons résultats."

Les cancers de l'enfant, des maladies rares pour le secteur pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique serait-elle frileuse à investir dans ces nouveaux médicaments pédiatriques parce qu'ils ne sont pas assez rentables ? L'industrie pharmaceutique s'en défend: "Pour faire des études cliniques chez les enfants qui soient pertinentes, on doit malheureusement trouver assez de candidats, explique Grégory Willocq, son porte-parole. Et ce nombre doit être statistiquement valable pour pouvoir démontrer que la molécule testée a un effet positif sur la santé de l'enfant". Autrement dit, ces cancers restent des maladies assez rares et ce serait plus compliqué de faire de la recherche.

En réalité, l'Europe impose, depuis 10 ans, à l'industrie pharmaceutique d'évaluer l'utilisation chez l'enfant de tout nouveau médicament pour l'adulte, sauf si la maladie, par exemple ici les cancers du poumon ou du sein, ne touche pas l'enfant... L'exception est donc souvent utilisée par l'industrie pour ne pas faire d'essais cliniques pédiatriques... Ceci explique peut-être cela.