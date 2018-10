Enfants nés sans vie : comment mieux accompagner les parents?

Une loi débattue au parlement vise à reconnaître les enfants nés sans vie. Interrogée sur La Première, Thérèse Guilmot, sage-femme à l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles, estime que, "pour certains parents, cela va être quelque chose de très important et qui va marquer vraiment la reconnaissance de leur bébé né très prématurément et décédé. Pour d’autres, il y a d’autres façons de les accompagner et ils n’ont parfois pas besoin de reconnaissance de la société, mais plus de la reconnaissance autour d’eux et du soutien des familles ou des amis ou même de l’équipe".

Selon elle, à 140 jours, "pour les parents, cela représente un bébé. Alors que pour le monde médical c’est plutôt un fœtus. Donc il y a déjà des termes qui ne sont pas les mêmes qui vont être parlés et vécus par les parents et vécus par le corps médical. Ce sont des différences quand même importantes. Mais l’important pour les parents c’est vraiment de voir s’ils ont envie de rencontrer leur bébé ou pas. Tout ça, c’est l’équipe qui va faire que les choses vont se réaliser ou se concrétiser. Voilà, un bébé de 20 semaines, c’est quand même un bébé qui est déjà formé, il y a les petites mains, les petits pieds, le petit visage. Tout est en petit mais c’est déjà presque humanisé".

Faut-il donner une existence administrative au bébé dès le moment où il se forme dans le ventre de sa mère? "Ça, c’est très délicat parce qu’au premier trimestre, on peut toujours faire une fausse couche. Et au moment d'une fausse couche le 'fœtus' est tout petit. Il faut aussi se dire que, dès le début d’une grossesse, mise en route dans un couple ou même que ce soit seule, cette grossesse-là est déjà investie, elle a déjà tout un projet, il y a déjà une idéalisation de ce qui va se passer. Et donc, ce ne sont pas du tout les mêmes réalités entre une interruption volontaire de grossesse et une grossesse qui mène son cours et qui va à terme" poursuit la sage-femme.

"Au cas par cas"

L'accompagnement ou le soutien des parents frappés par ce type de décès se fait "au cas par cas par hôpital, suivant la façon dont les protocoles sont mis en place. L’idée est toujours d’accompagner, de proposer et jamais d’imposer, et de laisser beaucoup de liberté, parce qu’en fait c’est un moment très court. Entre le moment où le bébé va naître et le moment où il y a les choses administratives à faire, ça reste 24 ou 48 heures. Il faut vraiment que l’accompagnement soit adéquat pour tout le monde, et répondre aux attentes des parents".

Quant à la question de savoir si les parents sont suffisamment accompagnés aujourd’hui de manière générale en Belgique, Thérèse Guilmot "pense que le gros souci est qu’ils sont très accompagnés au moment où ça va se passer, c'est-à-dire au moment où ils sont à l’hôpital, où l’accouchement va avoir lieu. Et puis c’est vrai que c’est plus délicat pour la suite. Soit il y a des connexions qui se font avec les psychologues intra-hospitaliers, soit il y a des conseils pour aller voir un psychologue à l’extérieur. Mais c’est vrai que parfois il y a ce flou un peu artistique qui se passe juste après. Il y a beaucoup de suivi, de cocon de protection quand on est en milieu hospitalier, et puis après il y a la suite qui doit se mettre en place. Et ça, c’est le rôle des équipes aussi de soutenir et de dire : 'Il faut que vous alliez un peu plus loin, il faut aller voir quelqu’un qui peut vous soutenir à l’extérieur' et avoir des connexions avec l’extérieur de l’hôpital".