Enfants de moins de 5 ans : "Attention au type d'écrans et à la durée d'exposition"

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiait fin avril un rapport attendu: il adresse des recommandations à l'attention des tout petits, les enfants de moins de cinq ans. Parmi ces recommandations, divers conseils pour luter contre l'obésité. Chez les ados, l'OMS constate que 80% d'entres eux sont touchés. Et pour pallier ce phénomène, on peut agir dès la petite enfance. C'est en substance que dit l'OMS.

"Temps d'écrans sédentaire"

Outre le temps d'activité physique conseillé pour chaque âge de 0 à 5 ans, l'OMS met le doigt sur un facteur de bonne santé: les écrans. Dans son rapport, l'organisation internationale conseille un temps d'exposition aux écrans d'une heure maximum pour les petits de moins de quatre ans. Ce qu'elle appelle le "temps d'écran sédentaire".

Vous vous demandez de quoi il s'agit? Certains scientifiques internationaux aussi. L'OMS s'est expliquée: il s'agit du "temps d'écran passif" par opposition aux "jeux sur tablette ou aux programmes TV dans lesquels les enfants sont encouragés à bouger".

Cette distinction, le Groupement Belge des Pédiatres de langue Française (GBPF) la fait aussi. Son président, Pierre Philippet explique : "Plusieurs études nous montrent maintenant que le temps d'écrans et le type d'écrans non adaptés dans le jeune âge peut être nocif dans le développement imaginatif, sur la sociabilisation, sur les capacités de créativité et même possiblement à terme sur les capacités personnelles en termes de personnalité". Pierre Philippe, souligne le cas des enfants de moins de trois ans: "Tous les écrans qui ne sont pas interactifs, comme la télévision ou les DVD ont un effet négatif sur le développement, ça a été clairement démontré".