Enfant enlevé à Genk et retrouvé: les enquêteurs s'intéressent au milieu de la drogue mais aussi à la piste terroriste

Fin avril, la Belgique est en plein confinement. Des hommes armés de fusils d’assaut, revêtus de tenues rappelant l’uniforme, font irruption dans une maison de Genk. Cela ressemble à une perquisition policière. Des membres de la famille sont connus de la justice pour tremper dans le trafic de drogue ; certains ont déjà fait l’objet de condamnations.

L’intrusion dans l’habitation est violente. Elle est en réalité criminelle. Il s’agit d’un enlèvement. Le parquet du Limbourg précise que les hommes étaient masqués et sont arrivés la nuit du 20 au 21 avril à bord d’un véhicule volé. Les truands entravent les adultes présents et emmènent Onur*, un enfant de 13 ans. Selon les informations recueillies par la RTBF, les ravisseurs réclament une rançon d’un montant de 5 millions d’euros. Des preuves de vie de l’enfant sont envoyées plus tard à la famille. "De multiples contacts ont eu lieu entre ceux qui ont enlevé le garçon et la famille", a indiqué le parquet fédéral.

Règlement de compte entre concurrents sur le marché de la drogue ?

Les ravisseurs ont-ils choisi de profiter du confinement parce qu’il rend une disparition moins visible ? Ont-ils ciblé le milieu criminel car celui-ci est forcément peu enclin à se tourner vers la police ? S’agit-il d’un règlement de compte entre concurrents sur le juteux marché de la drogue ? Un clan chercherait-il à récupérer sa mise après l’échec d’une importante livraison ?

En tout cas, la famille d’Onur* active ses contacts et se met en chasse d’argent : du cash, de l’or,… Le montant réclamé est énorme. L’interdiction des déplacements non essentiels en période de Covid-19 et les contrôles liés compliquent sans doute la tâche.

L’enfant libéré après 42 jours de séquestration

La police a vent de l’affaire. L’enquête débute sous la supervision du parquet du Limbourg. Elle se révèle extrêmement compliquée. Les truands font preuve d’une redoutable maîtrise et discrétion. Selon nos informations, ils emploient des moyens de communication cryptés comme des téléphones PGP ("pretty good privacy"), régulièrement utilisés par les criminels, rendant l’accès à leurs conversations impossible pour les forces de sécurité. La police peut uniquement repérer les antennes GSM activées lorsqu’un appel est passé. Mais l’utilisation du téléphone pour contacter la famille d’Onur* est réduite au strict minimum.

Les forces de l’ordre déploient des moyens colossaux, tous azimuts : des dizaines d’écoutes, des centaines d’heures d’observation, des services étrangers en appui (France, Etats-Unis et Pays-Bas précise le parquet), plus de 100 policiers mobilisés… Le travail est réalisé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De multiples pistes sont explorées, menant souvent, mais pas toujours, vers des personnes connues pour trafic international de cocaïne. Des liens avec Anvers et les Pays-Bas sont étudiés.

Opération policière après la libération : 7 interpellations. Arme retrouvée

Ce lundi 1er juin, la RTBF apprend que l’enfant a été libéré durant la nuit, plus d’un mois après son enlèvement. La prise d’otage a duré 42 jours, "ce qui est extrêmement long", a souligné le porte-parole du parquet fédéral.

Une partie de la rançon aurait été payée, ce que ne souhaitent pas confirmer les autorités. Juste après la libération, la police est intervenue lors d’une opération de très grosse envergure et a interpellé sept suspects (pas "plus de 10" comme indiqué auparavant par erreur), à Anvers et dans le Limbourg. 9 perquisitions ont été menées, selon les chiffres précisés par le parquet cet après-midi, entre 1h et 6h du matin, à Anvers, Maaseik, Zutendaal, Houthalen-Helchteren et Maasmechelen. Selon nos information, au moins une arme lourde a été retrouvée.

Des enlèvements de trafiquants en 2016

Ces dernières années, les règlements de compte et intimidations par violences se sont multipliés dans le milieu de la drogue, principalement autour d’Anvers : jets de grenade, fusillades, voitures incendiées…

En 2016, deux trafiquants anversois ont été enlevés. Ils auraient fait les frais de "différends commerciaux" dans un trafic international de cocaïne. Les enquêteurs soupçonnent un baron de la mocro-mafia (mafia marocaine) aux Pays-Bas d’être le donneur d’ordre. La justice a considéré que les preuves manquaient à son sujet mais au mois de mars cette année, des hommes de main engagés pour commettre les enlèvements ont été condamnés par le tribunal correctionnel d’Anvers à 12 ans de prison.

Un des hommes kidnappés est toujours porté disparu. L’autre affirme avoir réussi à s’enfuir d’une planque en région parisienne où il était retenu par les ravisseurs ; sans qu’on sache s’il dit vrai ou si une rançon a été payée pour sa libération.

Concernant l’enlèvement d’Onur*, finalement libéré après 42 jours de détention, la piste de violences entre barons de la drogue n’est pas validée à ce stade. Les enquêteurs exploitent aussi d’autres hypothèses.

Autre piste : le financement du terrorisme

Parmi les 7 suspects interpellés, la RTBF apprend à bonne source que beaucoup apparaissent dans les papiers de la justice pour leurs liens avec les milieux salafistes. Un d’entre eux, connu de longue date pour ses activités en relation avec des organisations terroristes dont le Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), a été condamné pour avoir radicalisé des jeunes de Maaseik et les avoir encouragés à partir vers la Syrie pour le compte de l’organisation terroriste état islamique. Un autre individu interpellé la nuit dernière est suspecté d’avoir commis des vols pour financer des activités terroristes. Les enquêteurs se demandent si la rançon réclamée aux parents de l’enfant enlevé à Genk n’avait pas pour destination le financement du terrorisme. C’est une piste sérieuse qui doit encore être approfondie. Les attentats commis ces dernières années en Europe ont montré quel point les milieux criminels et terroristes sont parfois enchevêtrés. Règlement de compte dans le milieu de la drogue, financement du terrorisme ou action de criminels désireux de s’enrichir via un enlèvement ? L’enquête débute seulement.

*Prénom d’emprunt. Nous ne dévoilons pas certains détails du dossier afin de protéger l’anonymat de l’enfant.