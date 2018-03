Endométriose: une marche pour informer sur cette maladie mal connue

La cinquième marche pour l'endométriose a lieu samedi à Paris et dans plusieurs capitales pour donner un coup de projecteur sur cette maladie mal connue, qui pourrait toucher jusqu'à 10% des femmes en âge de procréer.

"L'objectif, c'est de continuer à sensibiliser et à informer le grand public", explique à l'AFP Nathalie Clary, présidente de l'association ENDOmind France, coorganisatrice de cette manifestation. D'autres doivent avoir lieu dans une soixantaine de capitales dans le cadre de cette "Endomarch". La maladie se caractérise par la présence en dehors de l'utérus de cellules d'origine utérine, qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels. Parfois, elle n'entraîne pas de symptômes et ne nécessite pas de prise en charge. Mais chez certaines femmes, elle provoque des douleurs, chroniques ou aiguës, voire l'infertilité.

6% à 10% des femmes en âge de procréer

Le nombre de malades est difficile à évaluer. ENDOmind estime qu'entre deux et quatre millions de femmes sont concernées en France. Selon d'anciens chiffres du ministère de la Santé, l'endométriose touche entre 6 et 10% des femmes en âge de procréer.

La méconnaissance de la maladie entraîne un retard diagnostique pouvant aller de six à dix ans.

Ces dernières années, l'endométriose a été médiatisée par des célébrités comme l'actrice américaine Lena Dunham, la chanteuse Imany, qui soutient ENDOmind et sera présente à la marche parisienne, ou l'animatrice Enora Malagré.

Une autre association-phare, EndoFrance, a pour marraine l'actrice Laetitia Milot ("Plus belle la vie") et organise samedi une marche sur le Vieux-Port de Marseille.

Nouvelles recommandations

Mi-février, Lena Dunham, créatrice et star de la série "Girls", a révélé qu'elle s'était fait retirer l'utérus fin 2017 à cause de la douleur "insupportable" provoquée par la maladie. La comédienne de 31 ans ne peut désormais plus concevoir d'enfant. "Je voulais avoir ce ventre. Je voulais voir ce à quoi ces neuf mois d'union totale pouvaient ressembler", a-t-elle expliqué dans une tribune publiée par le magazine Vogue.

La marche parisienne doit débuter à 14h30 devant la mairie du 15e arrondissement, où s'installe un village associatif d'une quinzaine de stands. A 10h00, une conférence ouverte au public sera consacrée à la maladie et aux pistes de recherche.

Mi-janvier, la Haute autorité de santé (HAS) et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) ont publié de nouvelles recommandations sur l'endométriose, mettant à jour celles de 2006.

Elles n'introduisent pas de changement majeur mais font le point sur la maladie et sa prise en charge: premiers examens, traitement médicamenteux voire chirurgical dans certains cas, nécessité d'une approche pluridisciplinaire.