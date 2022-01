Encore une semaine sans école : que faire avec les enfants ?

Notez que le titre peut se comprendre de plusieurs façons : "que faire avec les enfants", ça résonne différemment selon qu’on soit un parent un peu sur les genoux, qui a besoin de souffler, ou un parent qui considère que la semaine qui s’annonce est une super opportunité pour faire des activités en famille. Et l’un n’exclut pas l’autre…

Bref, une semaine de congé scolaire à occuper, la troisième semaine d’affilée pour eux, que fait-on ?

Option 1 : on ne fait rien, justement

Et s’il ou elle s’ennuie ? L’ennui a ses vertus, régulièrement rappelées par les psychologues, c’est peut-être l’occasion de s’en souvenir et de faire baisser la pression sur vos épaules. L’idée en tout cas, c’est de tenter de vous sentir en vacances vous aussi. De ne pas remplir l’agenda à tout prix. De lâcher prise sur le bazar, momentanément. De la jouer en mode slow.

Ça vous parle ? Alors visez (éventuellement) la simplicité : pourquoi pas de petites balades (en bottes de pluie sans doute dans les jours qui viennent), ou une recette à réaliser avec les enfants (seulement si ça vous amuse aussi), un bon dessin animé en pyjama, un jeu de société qui traîne au fond de l’armoire, une après-midi à se plonger ensemble dans des photos de votre enfance, à faire des cabanes dans le salon, ou encore un passage à la bibliothèque pour faire le plein de livres… Au choix. Sans tout cumuler. En laissant de larges plages blanches dans l’agenda.

On peut aussi inviter un ou une de leurs ami.e.s si l’on a assez d’espace chez soi. Et si vous avez l’occasion de les confier ne serait-ce qu’une journée, profitez-en : les enfants changent d’air et vous aussi.

Option 2 : on la joue utile

Ce qui fera (peut-être) baisser le stress de la rentrée. Et on implique la marmaille. Trier les jouets, pour par exemple en donner une partie. Trier les vêtements. Réparer ensemble tel jouet, remplacer telle pile, (faire) recoudre tel vêtement. Remplacer telle paire de chaussures. Réfléchir, toujours ensemble, à la meilleure façon de ranger, pour gagner du temps ensuite. Dans quelques jours, retirer en famille les boules du sapin et ranger la déco. Et pourquoi pas en musique, tant qu’à faire, façon Marie Poppins. Anticiper avec eux les prochains congés et les possibilités de stages ou de plaines de vacances, puisqu’il faut s’y prendre à l’avance.

Cela vous semble trop rébarbatif ? Vous préférez gérer tout ça sans les enfants ? Revenez à l’option 1 ou passez à l’option 3.

Option 3 : on sort un peu de l’ordinaire

S’offrir une activité qu’on a moins souvent l’occasion de faire, c’est ça aussi les vacances. Alors voici quelques activités qu’on a repérées pour vous, sans exhaustivité, et en tenant compte de l’évolution des mesures sanitaires. Les réservations sont souvent nécessaires, parfois indispensables pour accéder aux activités. Tentations en vue, on vous prévient, il va falloir se souvenir de l’importance de l’ennui (cf. option 1).

Piscines, patinoires, plaines de jeux

Suite aux derniers Codecos, certains lieux qui auraient pu être intéressants à fréquenter en cette période de congés sont actuellement fermés. On peut citer en particulier les plaines de jeux intérieures ainsi que les parcs aquatiques et piscines subtropicales. A noter que les autres piscines restent ouvertes, sauf leurs parties "récréatives" si elles en sont pourvues. Les patinoires sont ouvertes.

A noter que "Le monde d’Ayden", plaine de jeux intérieure inclusive car destinée également aux enfants et adultes en situation de handicap a obtenu de rester ouverte, moyennant le respect de conditions détaillées sur leur site. Il est possible que d’autres exceptions existent pour d’autres lieux spécifiques.

Théâtre et cinémas

Théâtre et cinémas sont ouverts (finalement). Le Festival Noël au théâtre, un incontournable de la saison se poursuit : toutes les dates se trouvent ici et certains spectacles ne sont pas encore complets.

Au cinéma, on peut pointer quelques films jeune public comme "Le Noël de Petit Lièvre brun", "Maman pleut des cordes" ou encore "Encanto"(le dernier Disney, pour enfants un peu plus âgés).

Sciences – découvertes

SPARKOH ! (ex Pass) à Frameries : outre ses espaces thématiques et scientifiques qui restent bien ouverts, le centre propose des ateliers encadrés de 45 minutes pendant les vacances (réservation indispensable)

Musée des sciences naturelles (Ixelles) : au programme une exposition interactive sur le fameux T. rex, accessible dès 5 ans, sans oublier les expositions permanentes comme la Galerie de l’Homme ou Planète Vivante axée sur la biodiversité.

Technopolis : situé en Flandre à Malines, ce centre s’adresse aux curieux de tous poils et propose actuellement une exposition de reproductions géantes d’insectes à l’extérieur, Insectopia, aux horaires étendus à l’occasion des vacances. Sur le même thème, les amateurs retiendront que l’insectarium Hexapoda de Waremmes rouvre ses portes dès ce lundi.

Suite aux dernières mesures, notez que le Musée des enfants (Ixelles) est fermé (jusqu’au 28 janvier signale leur site web). Tout comme le Planétarium de Bruxelles.

Animaux – nature

Le parc animalier Pairi Daiza est ouvert toute la semaine jusque 20 heures, avec ambiance lumineuse et patinoire écologique, avant sa fermeture annuelle qui débute le 10 janvier. Dans un autre esprit, pour une découverte en toute simplicité des animaux de nos climats : le parc Forestia à Theux est ouvert lui aussi (dernière entrée à 15h30 en cette saison). Tout comme le domaine des Grottes de Han - avant une fermeture du 10 janvier jusqu’au 26 février.

Vous pouvez trouver des infos sur les autres parcs animaliers en Belgique sur ce site. N’oubliez pas de réserver.

Sans oublier la possibilité de visiter ou de s’inscrire à des activités dans les fermes pédagogiques de votre région ou, si le temps le permet, d’envisager des balades à dos d’ânes ou de poneys.

Localement, des balades-découvertes sont organisées spécifiquement à destination des enfants, pointons par exemple les "Aventures du Pays de 4 Bras" : jeux de pistes pour explorer Villers-la-Ville et Genappes - gratuit sur réservation (un petit sac d’aventurier est fourni).

Art – architecture

La Cité des enfants (entrée gratuite, sur réservation) propose une "initiation ludique et interactive à l’histoire de Bruxelles, de l’architecture et des métiers du patrimoine à travers de nombreux plans, dessins, photographies, maquettes, objets, vidéos, etc". L’entrée est gratuite, sur réservation (exposition permanente au CIVA, à Ixelles).

Le CID et le Macs au Grand-Hornu proposent un programme d’activités (ateliers, balades, visites, navettes vers d’autres lieux d’expo) spécialement pour cette période : "Noël au Grand-Hornu".

Beaucoup de musées et d’expositions peuvent être adaptés à une visite avec des enfants quand bien même il n’y a pas d’activité spécifique organisée le jour de votre venue. Alors pourquoi pas sauter le pas, et aller profiter des derniers jours de l’exposition sur David Hockney à BOZAR par exemple (jusqu’au 21 janvier).

Certains musées développent tout au long de l’année une approche spécifique pour les plus jeunes. C’est le cas par exemple des Musées royaux de Beaux-Arts qui développent différentes initiatives à explorer sur place ou même (gratuitement) chez soi, en misant aussi sur une approche virtuelle.

Expériences immersives

Cette façon de découvrir différents artistes, thèmes ou univers a le vent en poupe et s’adresse souvent à un public familial. Il peut s’agir de projections vidéo ou de réalité augmentée via le port de lunettes-casques.

On pointera ici "Inside Magritte" à la Boverie à Liège, "Lascaux Experiences" au sein du Préhistomuseum à Flémalle, ou "Meet the Masters" (Van Eyck, Rubens, Bruegel), qui fermera ses portes le 9 janvier.

C’est peut-être bien le moment de poster un lien vers un article traitant de ce terme venu de notre addiction au numérique mais qui peut tout aussi bien s’appliquer à notre envie de ne manquer aucune activité ou expérience, vous savez cette fameuse peur de "manquer quelque chose" : FOMO pour "fear of missing out"… Le voici !

Et on continue…

Histoire

Le musée Belvue à Bruxelles a concocté pour ces vacances des activités et visites conçues pour les enfants dès trois ans.

Pour (re) découvrir le château de Bouillon : des visites nocturnes avec torches sont organisées à 18 heures (à l’heure d’écrire ces lignes, il reste encore des places vendredi et samedi).

Au Mémorial de la Bataille de Waterloo, une visite guidée spéciale enfants (par un soldat de la bataille, en uniforme) est organisée tous les jours à 11h30 pendant ces vacances. Une activité de chasse aux trésors est également possible (activité proposée tout au long de l’année). Les détails ici. Gratuit pour les moins de 10 ans.

On peut aussi pointer les jeux de pistes de l’Ancien Palais du Couldenberg ou de Train World (activité pour laquelle il faut cependant disposer de sa propre tablette ou smartphone).

Et si l’école commence à manquer à vos bambins, nous terminerons avec l’Ecole d’autrefois, activité dont les horaires ont été étendus pour ces vacances à l’Espace Arthur Masson de Treignes. D’autres activités y sont proposées et sont détaillées ici.

