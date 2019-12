Enchères Viva for Life: un match du Real Madrid et une rencontre avec Eden Hazard adjugés pour 14.500 euros

Ce mardi, ce sera le coup d’envoi de la 7ème édition de Viva for Life. Du 17 au 23 décembre, Ophélie Fontana, Adrien Devyver et Sara de Paduwa seront enfermés dans le cube, installé cette année sur la Grand-Place de Tournai. Une opération de solidarité visant à lutter contre la pauvreté infantile.

Mais avant ça, les enchères Viva for Life ont eu lieu ce dimanche, présentées par Fanny Jandrain et Bruno Tummers sur Vivacité. Toute une série de stars du monde de la musique, du sport et de la culture ont proposé des expériences et des objets exclusifs au profit de Viva for Life. Et une fois de plus, la solidarité a fait ses preuves : 51.044 euros ont été récoltés.

Et la vedette de ces enchères, c’était Eden Hazard. Un supporter s’est ainsi offert l’opportunité d’assister à un match du Real Madrid en 2020 et de rencontrer le joueur Belge, en compagnie d’Ophélie Fontana, pour la somme de 14.500 euros. Le disque d’or de Johnny Hallyday a lui aussi fait tourner les têtes et a été adjugé pour 8000 euros