Enceinte, non vaccinée et aux soins intensifs : "On a l’impression de vivre dans un cauchemar"

Dans les services de soins intensifs, le cas de Valérie n’est pas isolé. Une étude anglaise a démontré qu’ entre le 1er juillet et le 30 septembre, 17% des patients recevant un traitement par appareil de pontage pulmonaire ECMO étaient des femmes enceintes non vaccinées.

Les études sont pourtant claires : les femmes enceintes non vaccinées sont plus enclines à développer des formes sévères de la maladie.

Une situation que l’on retrouve également en Belgique et qui sont très délicates à gérer pour les médecins : "C’est plus compliqué parce qu’on doit tenir compte du bébé. Quand on est dans une situation extrême où la vie de la maman est en danger, le bébé passe après. Cela donne une connotation émotionnelle supplémentaire" explique le docteur Yves Bouckaert, Médecin en chef des soins intensifs du CHU Tivoli.

Une expérience également vécue par son collègue, docteur Frédéric De Leener, interniste et coordinateur des unités Covid-19 : "Il arrive malheureusement des situations où, lorsque le risque vital de la maman est en jeu, nous devons choisir. C’est quelque chose d’extrêmement compliqué pour les médecins et les équipes soignantes."

Appel à la vaccination

Aujourd’hui, les autorités médicales lancent un appel clair en faveur du vaccin et insistent sur l’importance de la vaccination pour les femmes enceintes : "Ce n’est pas que je le conseille, je le recommande très fermement", exhorte le docteur Manfredi Ventura, directeur médical du Grand Hôpital de Charleroi. "S’il y a des légendes qui disent que la vaccination peut provoquer des malformations chez les enfants ou les nouveau-nés, c’est tout à fait faux. Cette vaccination n’a aucune influence sur le fœtus, contrairement à l’infection".

Des informations fausses ou encore des théories complotistes que les médecins tentent encore aujourd’hui de combattre. C’est notamment le cas de la docteur Sylvie Hollemaert, cheffe associée du service de gynécologie au CHU Tivoli qui rappelle les risques d’une grossesse chez les femmes non-vaccinées : "Ce n’est pas une Fake News, il y a vraiment des complications. Il y a 15 fois plus de chances de mourir chez les femmes enceintes, quatre fois plus de chance d’être intubée et 22 fois plus de chance d’avoir un accouchement prématuré. La mère est plus atteinte mais il y a aussi des conséquences directes chez le bébé."

Sensibiliser pour protéger

Malgré les risques, certaines hésitent encore mais la sensibilisation reste essentielle. Certaines, comme Mathilde, ont été convaincues après avoir échangé avec son médecin : "J’ai hésité. Je pense que c’est normal que toutes les femmes enceintes hésitent au début. J’ai pesé le pour et le contre, j’en ai beaucoup parlé autour de moi. J’ai été convaincue en en discutant avec mon gynécologue et je dois dire que je ne le regrette pas."

Si Olivier, le compagnon de Valérie, a tenu à témoigner face à notre caméra, c’est aussi pour éviter à d’autres couples de subir la difficile épreuve que lui et sa femme traversent : "Je pense que les gens devraient peut-être réfléchir à ne pas tenter le diable et qu’ils devraient décider de se faire vacciner. L’état de ma femme n’est vraiment pas bien. Je ne rentrerai pas dans les détails mais je ne le souhaite à personne."

Même si la grande majorité de femmes enceintes ne développe pas de forme grave, les chances d’attraper la maladie sont bien réelles. Cela reste une véritable roulette russe sur laquelle personne n’a de contrôle.