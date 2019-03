En Wallonie, vous pourrez vous faire enterrer légalement dans un cercueil en carton dès avril

Voici une nouvelle qui devrait intéresser ceux qui se projettent déjà au-delà de la vie. La région wallonne a mis sur pied des règles claires pour les inhumation dans les cercueils dans d'autres matières que le bois. Dès le 15 avril 2019, deux nouveaux matériaux seront autorisés dans les entrailles des cimetières wallons : le carton et l'osier. L'objectif principal de la mesure : améliorer les conditions de travail des fossoyeurs en cas d'exhumation.

Interdits jusqu’à présent, les cercueils cartonnés et d'osier seront autorisés à partir du 15 avril prochain, pour les inhumations en pleine terre et les crémations. Le gouvernement wallon a donné son feu vert ce jeudi à l'utilisation de ces matières, "plus écologiques, plus économiques et rendant plus salubres la mission des fossoyeurs", selon la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie de Bue.

Si on savait depuis juin 2018 que la législation régionale allait être élargie, on sait désormais que dès la mi-avril, l'extension des matières autorisées sera en fonction. Néanmoins, la nouvelle loi prévoit que le carton et l'osier ne soient autorisées que "en pleine terre", ils seront donc interdits dans les caveaux. Ces nouvelles matières s'ajoutent au bois massif (sans doublure zinc) et aux cercueils en matériaux biodégradables.

Retour à la terre

"Le 14 octobre dernier, je me suis rendue à Seraing pour rencontrer les fossoyeurs, raconte Valérie De Bue. J’ai pu me rendre compte de toute la difficulté de leur métier et de l'importance des matériaux choisis pour inhumer nos défunts."

Elle rappelle que la manière dont le corps est mis en terre influence la manière dont il se décompose. "L'avantage du carton et de l'osier, c'est qu'ils permettent un retour à la terre dans une approche plus écologique, ce qui rend aussi le travail des fossoyeurs plus salubre au moment de pratiquer une exhumation", plaide-t-elle.

Outre l’autorisation de cercueils en osier et en carton, Valérie De Bue précise aussi les règles en matière d’inhumation. Une distinction claire entre les inhumations en pleine terre et en caveau permettra de définir le type de cercueil autorisé.