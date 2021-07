"En trois minutes, les torrents de boue sont arrivés": une vidéo montre la vitesse à laquelle l'eau a déferlé sur Dinant

Ses images le montrent très bien. Alors qu’au début de la vidéo, on voit encore le bitume qui recouvre la chaussée, en quelques secondes, c’est une vague brune qui vient le recouvrir.

Denis Adam habite la rue de Philippeville, celle qui rejoint le village de Onhaye sur les hauteurs de la vallée de la Meuse à la ville de Dinant. "La pluie tombait fort et cet égout qui refoulait a attiré mon attention, mais on ne se doutait pas de ce qui allait se passer par la suite…"

Une voiture noire tente de remonter la côte mais se fait avoir par la vague. Elle finit par dévaler la pente elle aussi, hors de contrôle.

Plus les minutes passent et plus la vague se fait forte pour finir par se transformer en un véritable torrent qui emporte les voitures.