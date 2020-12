"En tant qu'artiste, on a besoin de se projeter et sans perspectives, c'est très épuisant"

CQFD [PODCAST] - Covid et culture : 2020, une année catastrophe. Covid et culture : quelles... CQFD - Covid et culture : 2020, une année catastrophe. Covid et culture : quelles mesures de restriction? Covid et culture : soutien et perspectives On débriefe l'année écoulée thème par thème cette semaine dans CQFD! Ce lundi: la culture. La crise sanitaire a plongé tout le secteur dans l'incertitude et touché les arts de la scène de plein fouet. On fera le point sur les mesures de restriction mais aussi de soutien annoncées. Nos invités: Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'or et Gaspar Leclere, directeur des Baladins du miroir.