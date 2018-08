En Suisse, la fonte du plus grand glacier des Alpes s'accélère: "Il y a 30 ans, il neigeait en permanence ici"

Personne ne l'ignore, l'été a été caniculaire. Partout en Europe. Les conséquences de cet été très chaud sont bien visibles en montagne. En Suisse, notamment, où le plus grand glacier des Alpes, le glacier d'Aletsch, connait des températures jamais vues depuis 150 ans. La fonte s'accélère, battant des records.

S'étalant sur 23 km dans le Valais suisse, le glacier d'Aletsch est le plus grand glacier des Alpes. Mais à y regarder de plus près, son manteau de neige a disparu. Des torrents d'eau se forment. A certains endroits, le glacier fond de 10 cm chaque jour. 11,8° à 2750 m, c'est extrêmement chaud", observe David Volken, glaciologue. Les relevés qu'il fait cet été constituent des records. Il précise : "D'avril à fin juillet, nous avons des températures jamais mesurées depuis 150 ans en Suisse. On dépasse même de 0,2 degrés le très chaud été de 2003."

Maintenant, il pleut même à 3500 mètres

Conséquence : le retrait du glacier, constaté depuis plusieurs années, s'accélère encore. Le réchauffement climatique est ici concrètement visible pour les touristes et pour Andreas, originaire de la région, qui a vu les conditions changer. "Il y a 30 ans, il neigeait en permanence ici. Même en plein été. Si il y avait des précipitations, c'était de la neige qui tombait. Maintenant, il pleut même à 3500 mètres", assure-t-il.

Lors d'un survol en hélicoptère, le constat est sans appel. "Dans les prochaines années, de petits lacs se formeront dans cette zone, détaille David Volken. Le glacier devrait reculer de 30 à 40, 50 mètres chaque année. Dans les 30 dernières années, on a pu mesure que le glacier d'Aletsch a perdu 1 kilomètre."

Si les glaciers connaissent dans leur histoire millénaire des flux et reflux, la fonte observée actuellement est sans précédent.