En rhéto et toujours pas décidé pour la rentrée ? Voici comment choisir ses études à distance

Alors que toutes les universités restent fermées et organisent leurs examens de fin d’année à distance, que les grands salons d’orientation qui devaient encore se tenir en mars ont été annulés tout comme les journées portes ouvertes de nombreux établissements… Pas facile pour les jeunes de rhéto encore indécis de choisir leurs études pour la rentrée.

"Il y en a encore plein, nous confie Olivier Marchal, directeur de la Cité des Métiers de Charleroi. À la base, c’est déjà compliqué de faire un choix, et honnêtement, je n’aimerais pas être la génération qui doit faire un choix durant ce mois de juin".

Mais heureusement, de nombreuses informations sont disponibles en ligne et de nombreuses institutions ont mis en place des solutions alternatives pour continuer à accompagner les jeunes dans ce choix capital.

Se poser les bonnes questions

Avant tout, inutile de se stresser si on est encore indécis. Il vaut mieux prendre les choses calmement et se poser les bonnes questions. Pour l’association Infor Jeunes, quelques réponses peuvent déjà en dire beaucoup pour trouver sa voie :

Quelle motivation à l’école ou dans la vie privée ? Ce qui motive le jeune, ce qui lui procure de la satisfaction et du plaisir est essentiel pour exercer un métier dans lequel il sera épanoui.

Ce qui motive le jeune, ce qui lui procure de la satisfaction et du plaisir est essentiel pour exercer un métier dans lequel il sera épanoui. Quels points forts et points faibles ? Identifier ses forces et ses faiblesses dans telle ou telle matière permettra vite de se rendre compte qu’il vaudra mieux éviter certains cursus, sauf s’il y a une vraie curiosité et une motivation pour s’améliorer dans certains domaines bien sûr.

Identifier ses forces et ses faiblesses dans telle ou telle matière permettra vite de se rendre compte qu’il vaudra mieux éviter certains cursus, sauf s’il y a une vraie curiosité et une motivation pour s’améliorer dans certains domaines bien sûr. Quelle personnalité ? Extraverti ou timide ? Bon exécutant ou meneur de troupes ? Il est important de trouver une filière qui corresponde à son caractère.

Extraverti ou timide ? Bon exécutant ou meneur de troupes ? Il est important de trouver une filière qui corresponde à son caractère. Quelles compétences ? Respecter des consignes, faire preuve d’initiative, pouvoir rendre un travail soigné, etc. Autant de capacités qui entrent également en jeu pour décider de son orientation.

Des tests d’orientation peuvent aussi être complétés en ligne pour trouver sa vocation.

Sur ce lien, vous trouverez un carnet d’orientation proposé par le Siep, le Service d’information sur les études et les professions. À remplir sur l’ordinateur ou à imprimer et compléter, il permet de réfléchir à son projet d’orientation et même de prévoir un plan A et un plan B.

L’UCLouvain propose également la plateforme "Cursus", un site internet sur lequel il suffit de répondre à plusieurs questionnaires pour affiner une orientation et découvrir les formations et métiers correspondants.

Enfin, de nombreux conseillers en orientation organisent encore des rendez-vous à distance ou parfois dans les bureaux en respectant de strictes conditions sanitaires. Vous trouverez plus d’informations sur les sites internets des différentes institutions. En voici quelques-uns :

Quels métiers ?

Choisir des études, c’est bien, mais au final il faudra bien exercer un métier et il faut donc pouvoir s’y épanouir. Et il y a beaucoup de métiers auxquels on ne pense pas forcément. Découvrir un métier et s’y intéresser peut bien sûr aider à trouver ensuite le ou les cursus scolaires qui permettent d’y accéder.

En Belgique, on trouve quatre cités des métiers à Bruxelles, Charleroi, Namur et Liège. Ces associations rassemblent toutes les informations possibles et imaginables sur les métiers et les formations et proposent d’ailleurs aussi des séances d’orientation (virtuelles pour le moment).

La Cité des métiers de Charleroi propose le site internet "videobox" où 800 professionnels présentent leur métier en vidéo. Cette plateforme existe aussi sous forme d’application disponible sur smartphone.

On a tous dans nos vies des gens qui ont découvert leur métier par accident

"C’est un outil qui est également connecté à notre chat en ligne, précise le directeur Olivier Marchal, on peut regarder quelques vidéos, puis poser des questions et avoir un entretien avec le conseiller". Le tout, entièrement gratuitement.

L’occasion pourquoi pas de découvrir des métiers auxquels on ne pensait pas. "L’angle d’attaque de cette application, ce sont les verbes d’action, explique Olivier Marchal. Quelqu’un qui se reconnaît dans un verbe comme fabriquer, ou construire, va aussi découvrir par accident des métiers auxquels il n’aurait peut-être pas pensé. Parce que c’est vrai qu’on a tous dans nos vies des gens qui ont découvert leur métier par accident ou sans le vouloir".

Autre possibilité, le Siep propose un site internet dédié à la présentation de 1290 métiers. À rechercher par ordre alphabétique ou par secteur avec même une rubrique "métiers en pénurie".

Quelle formation ?

Une fois l’orientation et le métier choisis… Ne reste plus qu’à trouver la formation adéquate ! Universités, hautes écoles, formation, apprentissage en alternance, les options sont une fois de plus nombreuses. Pour un panel complet, deux sites internet à consulter :

mesetudes.be : le portail officiel de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles qui regroupe les universités, hautes écoles, écoles supérieures des arts et enseignement de promotion sociale.

formations.siep.be : le site du Service d’information sur les études et les professions regroupe plus de 4000 formations.

Et si on se trompe ?

Et si malgré toutes ces informations, on se lance dans des études qui finalement ne nous plaisent pas, ce n’est pas grave. Pour tous les professionnels de l’orientation scolaire, un mauvais choix peut arriver et n’est pas une catastrophe. C’est peut-être même une opportunité à saisir pour trouver sa voie. Bon courage à tous ceux qui se lanceront cette année !