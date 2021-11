"En reportant cette chirurgie cardiaque, ma vie est en jeu" : de plus en plus de patients voient leur opération postposée

Au CHU Tivoli, comme Jean-Marie, des dizaines de patients voient leur opération postposée. "Au moment où je vous parle, 25 patients attendent une intervention" explique le Dr Martine Antoine, cheffe de clinique de chirurgie cardiaque au CHU Tivoli. Mais on n’a droit qu’à 1 lit par jour pour tout le quartier opératoire. On doit faire un choix entre la neurochirurgie, les interventions vasculaires lourdes, etc"

Une nouvelle très difficile à accepter. "Je n'ai aucune date, aucune perspective. J'essaie de ne pas y penser mais j'y pense tout le temps. On me dit qu'on ne me prendra que si ça devient une urgence. Mais si mon artère se bouche complètement, est-ce que j'aurai le temps d'arriver à l'hôpital ? Ou est-ce que ce sera trop tard? Je ne serai peut-être déjà plus là".

Après près de deux ans de pandémie, les soignants vivent de plus en plus difficilement cette obligation de réserver des lits d'office aux patients covid. Surtout quand ils ne sont pas vaccinés. "Actuellement au Grand Hôpital de Charleroi, 100% des patients atteints de covid en soins intensifs sont non-vaccinés. Certains soignants nous disent qu’ils ne veulent plus les soigner ! Ethiquement, ce n’est pas acceptable, c’est choquant. Mais les personnes non-vaccinées créent ce schisme en se mettant à l’écart de la société" avance le Dr Manfredi Ventura, directeur médical du Grand Hôpital de Charleroi.

Des opérations liées au cancer reportées

Du côté de la Fondation contre le Cancer, on craint que ces reports de soins n'aient des répercussions. "A cause des premières vagues de covid, 4000 cancers n’ont pas été diagnostiqués entre 2019 et 2020. Même si ici, le dépistage continue, on risque d’avoir des diagnostics plus tardifs. Si on cumule cela avec un report d’intervention chirurgicale, ça pourrait avoir des conséquences très importantes" explique le Dr Anne Boucquiau, directrice de la Fondation contre le Cancer.

Selon la Task Force Hôpitaux, vu le passage en phase 1B depuis le 19 novembre, quasiment tous les hôpitaux du pays sont obligés de reporter des soins. Le manque de personnel aggrave le problème : le week-end du 20-21 novembre, 213 lits de soins intensifs sur 2000 étaient fermés par manque de bras. Soit un lit sur dix.