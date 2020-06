En quoi va consister cette "matrice d'évaluation des risques" qui va permettre ou non la tenue des évènements ?

Dès le mois de juillet, il sera possible d’organiser des activités en présence du public mais à condition de suivre des protocoles bien précis. "Concernant les structures permanentes (théâtre, cinémas, salles de congrès), des protocoles seront établis avec les ministres compétents et les experts du GEES. Pour les événements plus ponctuels, il y aura un outil en ligne qui servira de référence aux autorités locales" voilà ce qu’annonçait Sophie Wilmès lors du dernier Conseil national de sécurité du mercredi 24 juin.

Pour tous ces événements, "il y a une limite de capacité maximum : 200 personnes à l’intérieur, 400 personnes à l’extérieur. C’est une possibilité offerte à partir du moment où les règles de sécurité sont respectées", précisait-elle.

"On rappelle que les manifestations doivent toujours faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des autorités locales et ces manifestations doivent toujours être statiques et se dérouler dans un lieu où les distances de sécurité peuvent être respectées", déclarait la Première ministre pour baliser le travail que devront maintenant remplir les communes pour savoir si oui ou non elles peuvent autoriser des rassemblements.

Les experts, les représentants du secteur événementiel, la Haute Ecole Grote Karl située à Anvers, Toerism Vlaanderen et la ministre flamande du tourisme Zuhal Demir travaillent à l’élaboration d’une "matrice" d’évaluation des risques "Covid Event Risk Model" (CERM) pour encadrer ces autorisations, une matrice qui devrait être mise en ligne pour le 1er juillet prochain au plus tard.

Cette matrice, est mise en place sur demande du GEES (le groupe d’experts en charge de la stratégie de déconfinement) et des représentants du secteur évènementiel, pour permettre d’aider les communes et les organisateurs à réfléchir à comment objectiver la tenue ou non d’une manifestation.

Il faudra encoder des données spécifiques pour connaître l’ampleur de la manifestation et les mesures que compte prendre l’organisation pour assurer la sécurité sanitaire du public. Ensuite vous obtiendrez un score qui vous permettra ou non d’obtenir une autorisation officielle.

Vincianne Morel, porte-parole de l’alliance des fédérations belges de l’événementiel explique que "cet outil a été mis en place pour assurer la relance du secteur, nous voulions assurer la sécurité de nos futures manifestations. Nous ne voulons pas créer de nouvelles contraintes pour les organisateurs, nous souhaitons seulement que le public et les autorités publiques soient rassurés".

Comment ça marche ?

Il faudra répondre à une vingtaine de critères comme le nombre de personnes présentes et l’horaire précis de l’évènement, savoir si on parle de manifestation en extérieur ou intérieur, si le public est debout ou assis, si les distances de sécurité peuvent y être respectées (ratio d’un nombre de personnes par mètres carrés disponibles – 1 personne par 4 mètres carrés sera la règle), si le port du masque sera obligatoire, le nombre de sanitaires, si on mange ou ne mange pas et ce dans quel dispositif (à table ou debout). On prendra en compte aussi le fait de servir ou non de l’alcool.

Et on insistera principalement sur les mesures prises pour gérer les flux du public.

Le logiciel donnera ensuite une réponse de faisabilité ou non de l’événement, une réponse qui devra aider les autorités locales à prendre une décision.

Contraignant ou indicatif ?

"Ce sera indicatif car une commune pourra toujours refuser, même si le logiciel donne un avis positif" explique Vinciane Morel. Les autorités communales gardent donc la main, elles peuvent refuser si, par exemple, trop de manifestations ont lieu sur le territoire communal au même moment.

Des évènements de plus de 400 personnes ?

"A partir du 1er août ce sera 800 personnes en extérieur et 400 en intérieur" avait dit la première ministre, seulement si les chiffres de contamination restent bons.

L’annonce de la règle des 400 personnes maximum en extérieur fâchait les organisateurs de la Foire de Midi pour ne citer qu’un seul exemple. Fabian Maingain, échevin DéFI du Commerce à la Ville de Bruxelles mettait la pression. "Début juillet, nous voulons une réponse spécifique par rapport à un événement spécifique comme la Foire du Midi. D’ici là, nous continuons à travailler, à organiser la foire comme si celle-ci devait avoir lieu, nous poursuivons nos réunions avec la police et les pompiers. Au vu de l’urgence, nous allons faire tourner la matrice des événements de l’été, comme demandé par la Première ministre afin d’avoir une réponse claire."

La Ville de Bruxelles annonçait d’ailleurs avoir déjà mis sur pied un protocole sanitaire en cas de feu vert avec distribution de gels et même obligation du port du masque pour tout qui pénètre sur le champ de foire.

Face aux enjeux, aux traditions et à la catastrophe économique qui s’annonce, on imagine que les pouvoirs communaux dégorgeront sans doute aux règles du fédéral, si cette fameuse matrice permet de monter le nombre du public présent.

"Nous pensons vraiment que grâce à cet outil, qui permet le respect des critères de sécurité, un évènement de plus 3000 personnes pourrait avoir lieu et être plus sûr, qu’un événement de 300 personnes mal préparé" concluait Vicianne Morel.