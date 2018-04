En quête d'exoplanètes, le télescope spatial TESS va surveiller 500.000 étoiles

La fusée Falcon 9 de la société SpaceX a mis en orbite, pour le compte de la NASA, un télescope spatial baptisé TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Il est destiné à étudier les exoplanètes. "Dans notre système solaire, nous avons huit planètes, de Mercure jusqu'à Neptune. Et depuis une vingtaine d'années on a découvert les premières exoplanètes, qui sont donc des planètes tournant autour d'autres étoiles que le Soleil" explique l'astrophysicien Emmanuël Jehin de l'ULg, interrogé sur La Première.

Il y avait déjà le télescope Kepler, qui "est un satellite de la NASA. Son but était de rester sur des parties des champs de la Voie lactée, remplies de centaines de milliers d'étoiles et de rester très, très longtemps sur ces champs pour découvrir par transit. Donc par la même technique que ce nouveau satellite. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du transit ? C'est finalement attendre suffisamment longtemps pour espérer et observer beaucoup d'étoiles et pour espérer voir devant une étoile, une petite éclipse due au passage, devant le disque de l'étoile, d'une planète, et ainsi donc découvrir une exoplanète. Kepler fonctionne depuis une dizaine d'années, et a permis de découvrir plus de 3000 exoplanètes, la plupart assez lointaines. Mais TESS est une petite révolution, quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. TESS va surveiller environ 500 000 étoiles en deux ans et ces 500 000 étoiles sont relativement proches, à moins de 200 années-lumière. Cela va permettre des études plus détaillées des exoplanètes qui vont être trouvées autour de ces étoiles" poursuit-il.

Surveiller pendant 30 jours

"Il existe différentes techniques de détection des exoplanètes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile qui n'a d'ailleurs été réussi pour la première fois qu'il y a quasi tout juste 20 ans. Avec cette technique des transits, il faut être très patient pour surveiller beaucoup d'étoiles et attendre qu'il y ait une petite baisse de luminosité qui va se reproduire avec une forme très caractéristique, qui va pouvoir nous indiquer que là-bas se trouve, autour de cette étoile, une exoplanète où plusieurs. Comme par exemple celle que nous avons trouvée avec notre télescope TRAPPIST installé dans le nord du Chili, qui va permettre de trouver le système exoplanétaire Trappist-1, par exactement la même technique. Alors ici, ce qui est tout nouveau c'est que l'on peut dire que c'est un satellite avec quatre petits télescopes à l'intérieur, qui vont couvrir de grandes régions du ciel, surveiller ces régions du ciel pendant à peu près 30 jours, mais de façon continue. Le gros avantage d'être dans l'espace, contrairement aux télescopes qui sont sur Terre, c'est de pouvoir surveiller de façon continue et ne pas avoir l'alternance du jour et de la nuit, voire des nuages sur la Terre, qui rendent les choses bien difficiles" explique l'astrophysicien.

Possibilité de vie

"Le but évidemment c'est de pouvoir étudier ces exoplanètes avec plus de détails. On peut mesurer la taille de la planète, la densité de la planète, sa période orbitale, savoir quelle luminosité elle reçoit de son étoile, essayer de les caractériser au maximum. Ce qu'on aimerait savoir également, c'est si, par exemple, elles ont une atmosphère et si dans cette atmosphère, potentiellement, il pourrait y avoir des traces, des biosignatures qui nous indiqueraient la possibilité de vie sur ces planètes. Ce qu'il faut c'est pouvoir trouver des exoplanètes suffisamment proches du système solaire pour justement étudier en détail les atmosphères de ces exoplanètes. En fait TESS va couvrir l'ensemble du ciel de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord et on pourra donc savoir si les étoiles que nous voyons à l’œil nu, dans le ciel, ont des exoplanètes qui passent en transit devant elles" dit encore Emmanël Jehin.