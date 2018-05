"En publiant nom et photos des auteurs d'actes violents, on participe à leur glorification": ça fait "le jeu de Daech"

Elle s'était tue jusqu'ici, malgré les multiples appels à commenter "à chaud" l'actualité. Corinne Torrekens, docteur en sciences politiques, travaille au sein du groupe d’étude sur les relations ethniques, les migrations et l’égalité à l’ULB, et à ce titre, on fait souvent appel à elle pour son expertise sur l’islam.

Mais là, elle a refusé de participer à "l'emballement médiatique" qui a suivi la tuerie orchestrée à Liège par Benjamin Herman, qui se présentait comme un "musulman converti": "J’ai reçu des dizaines de demandes de parler de l’Islam en Belgique, de la radicalisation des jeunes, peu importe si l’auteur de la tuerie de Liège a 36 ans, ou de la conversion. Or, aujourd’hui, on ne sait pas si cette conversion est déterminante par rapport à tout le reste de sa trajectoire".

Cette glorification fait le jeu de l’Islam version Daech

Elle ne rejette pas pour autant toute la faute sur les médias: pour elle, la responsabilité de cette fièvre qui exige d'avoir des réponses tout de suite est collective. "Le problème c’est nous collectivement, nous citoyens, c’est quels choix on veut faire pour la société de demain. C’est donc la recherche de ce sensationnalisme, les photos des victimes qui sont d’abord postées sur les réseaux sociaux, les vidéos qui sont d’abord postées sur les réseaux sociaux et qui nous attirent tous et toutes. Aujourd’hui, je trouve qu’on marche véritablement sur la tête. Aujourd’hui, je pense qu’on atteint véritablement des limites dans la manière dont on va traiter le problème parce qu’on participe notamment à la glorification d’un acte violent. Et cette glorification fait le jeu de l’Islam version Daech, tout comme elle peut faire le jeu de tueries de masse qui n’ont rien à voir avec Daech, telles qu’on peut y assister notamment aux États-Unis".

Elle invite donc à la réflexion des médias, mais aussi à la réflexion sur les médias: "Le fait de devenir un héros, d’avoir son nom et sa photo dans les pages de journaux, ça participe tout à fait de cette stratégie d’actes violents. Il faut donc à un moment donné se poser la question de comment est-ce qu’on traite ces questions".



Qu’est-ce qui attire ce type d’individus avec sa trajectoire de délinquance, d’ultraviolence, de passé de drogues dans l’Islam, version Daech ?

Ne plus publier la photo et le nom de l’auteur ou des auteurs d’attentats terroristes pourrait constituer une partie de la réponse à ce problème: "Le problème est de faire du direct où on nous dit qu’on ne sait rien et des émissions spéciales où on nous dit qu’on ne sait rien ou pas grand-chose. Le problème est cette recherche de l’image, de la photo des victimes. Je pense qu’on a besoin de réfléchir ensemble à ce qui est en train de se passer. Le problème est aussi le traitement médiatique d’une partie de la question, c’est-à-dire est-ce que dans la trajectoire de ce tueur de Liège c’est sa conversion à l’Islam qui est véritablement déterminante? La question qu’on doit se poser est : qu’est-ce qui attire ce type d’individus avec sa trajectoire de délinquance, d’ultraviolence, de passé de drogues, etc dans l’Islam, version Daech ?"