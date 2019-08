En période de vacances, attention aux pickpockets sur les aires d'autoroutes

En ce week-end de chassé-croisé, gare aux pickpockets sur les aires d’autoroutes. C’est le message de la WPR Namur, la police des autoroutes. Elles sillonnent les aires d’autoroutes de sa zone. Objectif : faire de la prévention. En cette période de vacances, les automobilistes ont tendance à être moins vigilants.

Des automobilistes qui laissent tourner le moteur pendant qu’ils vont faire une course au magasin de l’aire de repos, des ordinateurs laissés négligemment sur des sièges passagers à la vue de tous ; des cibles faciles pour les voleurs. Pour, Christophe Nihoul, inspecteur à la section patrouille et surveillance de la police des autoroutes de Namurle climat des vacances n’y est pas pour rien : "les gens sont en vacances donc ils font moins attention à ce qu’ils ont, parfois ils emportent des grosses sommes en liquide sur eux et tout ça ce sont des opportunités pour des voleurs".

Alors pour éviter les mauvaises surprises, les hommes de la police des autoroutes donnent quelques conseils, surtout du bon sens : "si on remarque qu’une dame rentre dans la station avec son sac ouvert", explique Ludovic Jallet, inspecteur à la section patrouille et surveillance de la police des autoroutes de Namur. "On va lui conseiller de fermer son sac, de porter son sac sur le ventre pour ne pas que des personnes mal intentionnées ne puissent détourner l’attention et plonger la main dans le sac".