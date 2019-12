En panne sur l’autoroute ? Il faudra désormais appeler un dépanneur agréé

À partir du 13 décembre 2019, tous les usagers de véhicules légers (de moins de 3,5 tonnes) qui tombent en panne le long des autoroutes ou des voies assimilées devront faire appel à un dépanneur agréé pour leur venir en aide.

Un seul numéro à appeler: le 101

Après une expérience pilote menée notamment en Flandre au début de l’année, toutes les autoroutes du pays seront désormais soumises à un système unique en cas de dépannage d’une voiture, d’une moto ou d’une camionnette. Un seul numéro sera d’application : le 101. Le système Siabis + entrera en fonction le vendredi 13 décembre.

SIABIS + (Système Informatique Assisteurs – Bijstandverlener Informatie Systeem) est une plateforme informatique " qui organise le transfert des informations nécessaires aux interventions de dépannage et désigne le dépanneur qui pourra intervenir le plus rapidement en fonction de la localisation de l’incident ".

Le gestionnaire du système assure que la nouvelle procédure permettra d’améliorer la rapidité des interventions " afin de rétablir les conditions normales de circulation sur les autoroutes et voies assimilées ". 20% des congestions seraient provoquées par des accidents et des véhicules en panne.

Et cela va coûter cher ?

Les tarifs appliqués seront standardisés : 150 euros HTVA du lundi au vendredi de 7h à 19h et 225 euros la nuit, le week-end et jours fériés. Cela concerne également les véhicules abandonnés et les objets perdus de moins de 1m³. L’ensemble du réseau (auto) routier concerné est détaillé sur le site de Sofico et sur celui des infrastructures wallonnes.

Les assurances vont-elles payer ?

Ce prix est identique, que le véhicule soit couvert par un contrat d’assistance de dépannage ou non. Contacté, le porte-parole d’Ethias assure que ce type de risque, s’il est assuré couvre l’intégralité des nouveaux montants.

D’une façon plus générale, la porte-parole de Siabis + explique pour sa part que " les tarifs appliqués dans le cadre de Siabis + ont été fixés en collaboration avec les assureurs et les dépanneurs qui font partie du réseau Siabis +. Le prix payé par les assureurs aux dépanneurs doit donc normalement correspondre à ce tarif. " Ce qui pourrait donc ne pas être le cas si votre assureur ne fait pas partie du réseau Siabis +.