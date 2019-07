En panne dans un tunnel, quels sont les bons gestes à adopter?

La première cause de fermeture inopinée d’un tunnel à Bruxelles est la panne d’une voiture en tunnel. En effet, Bruxelles Mobilité avance qu’une voiture en panne est responsable de 50 à 60% des tunnels fermés dans la Capitale. Afin que ce type d’incident ne vous arrive pas, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :

Avant de prendre la route, vérifier le niveau du carburant se trouvant dans le réservoir de votre véhicule. Un petit tour par la station-service peut être une bonne idée, même si vous n’êtes pas encore sur la réserve. Ensuite, Bruxelles mobilité recommande de vérifier les voyants sur votre tableau de bord, au moment du démarrage. En cas de témoin allumé, pensez à prendre rendez-vous pour faire contrôler votre véhicule. Dans le même ordre d’idée, pensez à contrôler régulièrement le niveau d’huile, celui du liquide de freins et également le niveau du liquide de refroidissement.

Lorsque vous pénétrez dans le tunnel, Veillez à garder une distance de sécurité suffisante entre vous et la voiture en face, allumez vos feux et adaptez votre vitesse en fonction des limitations en vigueur et du trafic.

Enfin, si jamais vous n’avez pu éviter la panne, Bruxelles Mobilité suggère de se garer le plus à droite possible afin de dégager la voie la plus possible et ne pas obstruer le passage des véhicules. Déposez le triangle de sécurité sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ ou au-delà si nécessaire, du véhicule. Appelez votre dépanneur ou une personne tierce pour vous venir en aide, et si vous constatez un début d’incendie, des extincteurs sont à votre disposition près des téléphones installés dans le tunnel.