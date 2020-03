En Israël, Gantz doit être chargé de former le prochain gouvernement

Le dirigeant centriste, Benny Gantz, rival du Premier ministre Benjamin Netanyahu, doit être mandaté lundi par le président israélien pour former un gouvernement, et tenter de sortir le pays d'une longue crise politique, au moment il doit faire face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Au terme des consultations entamées dimanche avec les représentants des partis élus au Parlement à l'issue des législatives du 2 mars, "61 députés ont recommandé Benny Gantz, contre 58 députés" pour M. Netanyahu, a indiqué le bureau du président dans un communiqué.

Ce vote est un revers pour le chef du parti de droite Likoud, Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël. Mais il ne signale pas forcément la fin de son règne: dimanche soir, le président Reuven Rivlin a convoqué d'urgence MM. Netanyahu et Gantz et appelé les deux rivaux à former un gouvernement d'union "le plus tôt possible", afin de se concentrer sur la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus en Israël, où 250 cas de contamination ont été recensés et où des dizaines de milliers de personnes sont confinées.

Ces discussions n'ont pas abouti et doivent se poursuivre, selon un communiqué commun du Likoud et de "Bleu-Blanc", le parti de Benny Gantz.