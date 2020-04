En immersion avec un 'patient Covid' : les ambulanciers en première ligne – Série 1/6

Sur le chemin de l’hôpital, Christophe Jeugmans accepte de prendre mon micro, car je n’ai pas l’autorisation de l’accompagner dans l’enceinte "contaminée" de l’ambulance. Trop risqué, même si je suis équipée.

"Si le test est négatif, est-ce que je pourrai rentrer chez moi ?", demande la patiente. "Je pense que oui, mais ce sont les médecins qui décideront", répond le secouriste. "Vous pensez que c’est le virus du Covid ?", s’inquiète-t-elle. "On ne sait pas. Les symptômes, c’est de la fièvre, c’est de la toux… Ce sont les mêmes symptômes que la grippe ou d’autres pathologies. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose", tente de rassurer Christophe Jeugmans.

Une fois arrivée à l’hôpital de la Citadelle, la patiente est prise en charge par des infirmiers. Elle est immédiatement alitée dans un garage qui a été aménagé spécialement pour les cas suspects du "Covid 19". La mission des secouristes est accomplie. Christophe Jeugmans désinfecte la cabine de l’ambulance, avant d’enlever son équipement.

"Oui, on a des craintes !" s’exclame le secouriste. "On se bat contre quelque chose qu’on ne voit pas, qu'on peut pas combattre. On n’est pas formé pour ça, et puis ce n’est jamais sans risque. On n’est pas à l’abri d’une erreur. Les équipements peuvent être défaillants, on peut mal les mettre… On risque de l’attraper, mais on fait notre taf… On est là pour ça".