En immersion avec un 'patient Covid' : et après ? – Série 6/6

Reportage radio diffusé dans l’émission Transversales sur La Première, le 11 avril 2020 à midi.

Ce reportage montre à quel point le parcours d’un patient Covid-19 est long et particulièrement éprouvant. Un océan d’incertitudes. Le risque à chaque étape de la prise en charge médicale est permanent. Pas seulement pour lui, mais aussi pour le personnel soignant.

Ambulanciers, médecins, infirmiers, aides-soignants, nurses… tous craignent de contracter la maladie. Ils ont peur pour eux-mêmes mais aussi et surtout pour leurs proches. Mais le courage et le dévouement l’emportent.

Certains prennent beaucoup plus de risques que d’autres. Alors que les hôpitaux ont reçu prioritairement du matériel de protection contre le Covid-19, les médecins généralistes, les infirmiers et autres aides-soignants, eux, sont démunis. Dans les maisons de repos où les cas se multiplient, c’est la débrouille. On fait appel aux dons et au bénévolat, quand les militaires ne viennent pas en renfort…

"On n’a toujours rien reçu du gouvernement !", dénonce Thomas Orban, médecin généraliste et président du collège de médecine générale francophone. "La profession est partagée entre deux sentiments, celle de vouloir aider et soutenir la population. Mais en même temps, on est scandalisé, car on a envoyé au front du personnel soignant tout nu, comme de la chair à canon. Et là, on doit sortir de nos cabinets pour aller ausculter des patients qui sortent de l’hôpital et aussi tous les autres… Mais on n’a rien pour le faire. Il y a des médecins qui vont mourir parce qu'ils n’ont pas reçu de masques. Et il n’y a pas que les masques, il y a les blouses, les gants, les lunettes… On a interpellé le ministre Philippe De Backer il y a dix jours mais on n’a pas reçu de réponse…".

Le manque de matériel est d’autant plus critique qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le Covid-19, notamment la durée de contagiosité. "On ne connaît pas cette maladie. On a des outils officiels qui disent de les mettre à l’arrêt sept jours", explique Thomas Orban. "Mais quand on regarde la littérature, ça va de 10 à 21 jours ! Le patient qui sort de l’hôpital est toujours Covid excrétant. Certes, c’est au début de la maladie qu’il est le plus contagieux et de moins en moins avec le temps… Mais comment fait-on pour les soigner ?"