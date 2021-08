En France, un antisémitisme de plus en plus visible ?

L’antisémitisme semble s’exprimer de plus en plus librement dans l’espace public français. Mais y a-t-il une recrudescence de l’antisémitisme en France ? Des liens peuvent-ils être établis avec la mouvance complotiste ?

"C’est un site peu fréquenté", nous dit Maxime Macé, journaliste au quotidien français Libération et spécialiste de l’extrême droite. "Avant la mention de Gérald Darmanin, ce site n’était partagé que sur un forum lié au site néonazi Démocratie Participative et sur le blog d’un complotiste, actif surtout sur la pandémie de Covid-19, Hayssam Hoballah."

Ce site reprend le nom d’un journal antisémite, d’avant la deuxième guerre mondiale, nommé "Je suis partout", et comprend une sorte d’arborescence de plusieurs milieux économiques, politiques, culturels ou encore médiatiques dans lesquels on retrouve les noms des personnalités de confession juive. Le site est vite signalé au parquet de Paris, grâce à Pharos, qui s’en saisi et ouvre une enquête. Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, réagi lui aussi avec un tweet mentionnant le site internet.

Bien qu’on constate plusieurs actes antisémites ces derniers jours, "sur le court terme, on ne peut pas parler de recrudescence", explique Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch (Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot). "L’antisémitisme a toujours existé et est toujours bien présent dans notre société. Il était là il y a 2 ans, il est encore là aujourd’hui."

