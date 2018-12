En France, mobilisation plus faible et plus tranquille des gilets jaunes

Les premiers "gilets jaunes" convergeaient samedi vers les Champs-Elysées, encadrés par un imposant dispositif sécuritaire, pour un cinquième samedi de manifestation à hauts risques, après les violences des derniers week-ends, qui aura valeur de test pour Emmanuel Macron, qui peine à endiguer la colère malgré une série de concessions en faveur du pouvoir d'achat.

"La dernière fois, on était là pour les taxes, cette fois, c'est plus pour les institutions: on veut plus de démocratie directe", résume Jérémy, intérimaire de 28 ans venu depuis Rennes (ouest) "gueuler pour se faire entendre".

Selon la préfecture de police de Paris, un millier de personnes ont été recensées dans la capitale ce matin, principalement sur la place de l'Opéra et sur les Champs-Élysées. 87 interpellations ont eu lieu. Un chiffre nettement en dessous des 500 interpellations enregistrées la semaine dernière. "C'est une mobilisation plus faible et donc une mobilisation des casseurs plus faibles", a déclaré la porte-parole de la Préfecture de Police, Johanna Primevert sur BFMTV, ajoutant que les "policiers restent mobilisés".

Les Champs-Elysées ont été rouverts à la circulation vers 11h. Les "gilets jaunes" ont réinvesti sans heurts la célèbre artère a constaté à la mi-journée un journaliste de l'AFP. Environ 200 manifestants se sont éparpillés sur la chaussée par petits groupes, dans une ambiance très calme. La partie haute de l'avenue était par ailleurs bloquée par des gendarmes tandis que la circulation était rouverte au rond-point de l'Etoile. Situation différente du côté de la gare St Lazare où les Gilets jaunes ne peuvent sortir du périmètre, le journaliste RTBF présent sur place.

Des gilets divisés

Si les modérés, représentés par le collectif des "gilets jaunes libres" ont appelé à une "trêve" et estimé que "le temps du dialogue est venu", d'autres ont affiché leur détermination à redescendre dans la rue pour obtenir de nouvelles avancées sociales et économiques. "C'est le moment où, justement, il ne faut pas lâcher", a exhorté dans une vidéo Eric Drouet, l'un des initiateurs du mouvement.